Germán Berterame, en la mira de Inter Miami, lleva a México más allá de Bolivia para cerrar su campamento de enero

Bajo condiciones desafiantes —con temperaturas superiores a 30 °C y más de 25,000 aficionados bolivianos en las gradas—, Aguirre volvió a experimentar con su once inicial, apostando por Armando González, conocido como “La Hormiga”, como único delantero. Bolivia, pese a la ausencia de varios titulares por no encontrarse el partido en una ventana FIFA, complicó a México con un juego agresivo e intenso.

El encuentro fue físico desde el pitido inicial y se tornó aún más tenso a mitad del partido, cuando Jesús Gallardo se vio envuelto en un intercambio acalorado con varios jugadores bolivianos. A pesar de los roces, el marcador permaneció en cero durante largos minutos.

México logró romper la igualdad al minuto 71, cuando Berterame —vinculado recientemente con un posible traspaso al Inter Miami de Lionel Messi— aprovechó un rebote dentro del área tras un despeje incompleto del portero, anotando el único gol del partido.

Bolivia continuó presionando, generando peligro con remates de cabeza y disparos de larga distancia, pero no logró concretar el empate. La intensidad del juego alcanzó su punto máximo al final, cuando Robbson Tome fue expulsado por una entrada imprudente sobre Berterame, y pocos instantes después, el asistente de Aguirre, Rafael Márquez, también vio la tarjeta roja tras protestas desde el banquillo.

A pesar de la presión en los minutos finales, México se mantuvo firme y aseguró la victoria ante un equipo boliviano persistente. Aguirre se lleva conclusiones valiosas de esta gira, mientras continúa evaluando a los jugadores del ámbito nacional de cara a la Copa del Mundo 2026.

El próximo amistoso de México está programado para el 25 de febrero contra Islandia en Querétaro, nuevamente con un equipo formado exclusivamente por futbolistas de la Liga MX y la MLS.