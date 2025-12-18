Inter Miami estaría cerca de cerrar un acuerdo de agente libre de alto perfil para el portero canadiense Dayne St. Clair.
Portero del Año reinante de la MLS
St. Clair fue nombrado Portero del Año de la MLS en noviembre después de una destacada campaña 2025 con Minnesota United, consolidando su estatus como uno de los arqueros de élite de la liga. Su potencial llegada representaría una mejora significativa y una solución a largo plazo en la portería para Inter Miami, que acaba de levantar la MLS Cup pero entra en la temporada baja con incertidumbre en la posición después de que el club supuestamente no ejerció la opción de compra sobre el anterior titular Rocco Ríos Novo.
El acuerdo está casi cerrado
El jugador de 28 años alcanzó la agencia libre después de que las conversaciones de contrato con Minnesota United no lograran producir un nuevo acuerdo. Seleccionado por los Loons en el SuperDraft de la MLS de 2019, St. Clair se convirtió en una piedra angular de la franquicia, ganándose el puesto titular en 2020 y nunca mirando atrás. Deja el club después de casi 200 apariciones en juegos de liga y competiciones de postemporada.
Durante la temporada 2025, St. Clair logró 10 porterías a cero, concedió solo 30 goles en 30 partidos y fue una figura clave en un equipo de Minnesota que terminó cuarto en la Conferencia Oeste antes de avanzar a las semifinales de conferencia. Su consistencia y control del área lo convirtieron en uno de los porteros más confiables de la MLS.
Aspirante a la Copa Mundial 2026
En el escenario internacional, St. Clair ha ganado 18 partidos con Canadá y está firmemente en la conversación para ser el portero número 1 de la nación en la Copa del Mundo de 2026. Ese pedigrí agrega un mayor atractivo para Miami a medida que el club continúa elevando su perfil tanto a nivel nacional como internacional.
¿Qué sigue?
La situación de la portería de Miami evolucionó a lo largo de la carrera por el título. Novo surgió a finales de la temporada y realizó actuaciones cruciales en la final de la Conferencia Este y en la MLS Cup, mientras que el veterano Óscar Ustari perdió su puesto de titular. El club también se deshizo de Drake Callender durante la temporada, traspasándolo a Charlotte, dejando la puerta abierta para una incorporación de alto perfil.