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cm grafica inter portieri
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter: entre Vicario, Sommer y Martínez, las opciones para el futuro de la portería

Inter Milán
G. Vicario
Y. Sommer
J. Martinez
F. Stankovic
Tottenham
Venezia
Fichajes

Este verano habrá cambios importantes en la defensa del Inter. ¿Quién se queda y quién llega?

El Inter de la temporada 2026/2027 cambiará de cara y lo hará en muchas posiciones del campo. Una de ellas es la portería, donde la actual pareja de guardametas, Yann Sommer y Josep Martínez, ya no se considera lo suficientemente fiable como para garantizar una titularidad indiscutible.


Desde hace tiempo, el director deportivo PieroAusilio se ha movido en el mercado de porteros para intentar adelantarse a la competencia y traer a Milán a un fichaje de primer nivel y, entre los muchos nombres barajados, está surgiendo con fuerza el de Guglielmo Vicario.


¿Pero a qué precio? ¿Y quién será el suplente para la próxima temporada? Los escenarios son diversos.

  • VICARIO, EL FAVORITO

    Guglielmo Vicario lleva tiempo superando a la competencia (por motivos diversos, como el salario, la experiencia, la edad y el precio de traspaso) de Elia Caprile, Marco Carnesecchi y nombres exóticos como los de Dibu Martínez y Alisson Becker.


    El portero, que hoy en día es propiedad del Tottenham, forma parte integrante del grupo del Inter en la selección nacional —y la cena del viernes por la noche en Coverciano junto a Dimarco, Bastoni, Barella y Pio Esposito (además del jugador de la Juventus Locatelli) ha desatado varios rumores—, tiene experiencia internacional y se encuentra todavía en pleno apogeo de su madurez futbolística.

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  • LAS CIFRAS DEL PARTIDO CONTRA EL TOTTENHAM: AUSILIO ESTUVO EN LONDRES

    Por su parte, Vicario ya se ha mostrado totalmente dispuesto a fichar por el Inter y, tras tres años en la Premier League con el Tottenham, querría despedirse y volver a Italia.


    Piero Ausilio estuvo en Londres con motivo del partido de la Liga de Campeones del 18 de marzo entre el Tottenham y el Atlético de Madrid, y todas las partes, incluido su agente Gabriele Giuffrida, intentaron evaluar la viabilidad de la operación.


    Vicario tiene un valor de no menos de 18-20 millones de euros para el Tottenham, pero si los Spurs descendieran al final de la temporada, su valoración podría bajar.

  • ¿SOMMER COME VICE?

    El titular de la próxima temporada vendrá, por tanto, del mercado, pero ¿qué pasará con Sommer y Martínez? El portero suizo, en primer lugar, tiene el contrato que vence el 30 de junio de 2026 y, por lo tanto, al final de la temporada podría ser libre de abandonar Milán como agente libre.


    Desde hace tiempo se habla de un fuerte interés del Basilea por traerlo de vuelta al club en el que se formó, pero en Viale della Liberazione se está barajando la posibilidad de ofrecer al jugador una renovación contractual de un año como segundo portero o suplente de Vicario o de quien llegue a Milán.

  • MARTÍNEZ A LA VENTA

    ¿Y Josep Martínez? El español no ha terminado de convencer, no está pasando por un buen momento fuera del campo y, al final de la temporada, es el principal candidato a salir al mercado, independientemente de la decisión de Sommer.


    Para ficharlo del Genoa se pagaron 14 millones de euros en el verano de 2024 y el peso de su ficha en el balance no superará los 8 millones de euros. A partir de ahí se planteará una operación de salida que también pueda llevar al portero español a jugar con más regularidad.

  • ATENCIÓN A STANKOVIC

    ¿Y si Martínez se marchara y Sommer no aceptara el puesto de suplente? El Inter se vería obligado a plantearse incluso un doble fichaje para la portería y, en este sentido, cabe recordar que en la órbita de los nerazzurri, aunque ya no sea propiedad del club, sigue estando Filip Stankovic, uno de los hijos de Dejan.


    El portero, nacido en 2002, está viviendo una temporada muy importante en la Serie B con el Venezia y está considerado uno de los mejores porteros de la categoría. El club veneciano ha comprado su carta por unos 2 millones de euros, pero el Inter conserva un 50 % de los derechos sobre su futura reventa. En esencia, si decidiera volver a comprarlo, pagaría la mitad de su carta.