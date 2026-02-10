Getty Images Sport
«Intento no centrarme únicamente en el fútbol», Lamine Yamal revela cómo «desconecta» de la presión del Barcelona.
El arte de desconectar
Yamal es posiblemente el adolescente más observado del fútbol mundial, tras haber batido casi todos los récords posibles en el Barcelona y haberse convertido en una figura clave de la selección española. Sin embargo, el joven insiste en que la clave de su éxito reside en su capacidad para separar su vida profesional de la personal. En una entrevista con ESPN, el extremo explicó que evita obsesionarse con los rivales o ver infinidad de vídeos de defensas, y que prefiere llevar una vida «normal» de adolescente cuando sale del campo de entrenamiento.
«Hago lo que hace cualquier chico de 18 años: salir con mis amigos, cuidar de mi hermano, jugar a la PlayStation, dar un paseo... cosas así», afirmó.
«Intento pasar tiempo con mis amigos y vivir mi vida. Intento no centrarme únicamente en el fútbol, no estar constantemente concentrado en el partido, ni viendo vídeos del lateral al que me enfrento, nada de eso. Intento disfrutar de todo el día y, cuando estoy en el campo, darlo todo, pero cuando salgo del campo, hago lo mismo, desconectando del fútbol tanto como puedo».
La mirada puesta en el Mundial y los tacos mexicanos
Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, la emoción va en aumento en el seno de la Roja. España ha quedado encuadrada en un grupo junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, con partidos programados en Atlanta y Guadalajara. Para Yamal, el torneo representa otra oportunidad de grabar su nombre en la historia, pero también espera con ilusión la experiencia cultural, concretamente la gastronomía mexicana.
Cuando se le preguntó sobre jugar en Guadalajara, Yamal confesó que, aunque nunca ha visitado el país, está deseando probar la gastronomía local. «Aún queda mucho camino por recorrer, pero todos los españoles compartimos el mismo entusiasmo. Queremos ganar y darlo todo por el país», afirmó. «Creo que tendré que probar los tacos. Nunca he estado en México».
La estrella española se sincera sobre su pasión por Pokémon
En una encantadora revelación que recuerda al mundo su tierna edad, Yamal habló abiertamente sobre sus aficiones infantiles antes de convertirse en un nombre conocido. Antes de que la PlayStation se convirtiera en un elemento básico de su tiempo libre, el delantero pasaba el tiempo coleccionando y jugando con cartas de Pokémon. Explicó que este interés nació tanto por necesidad económica como por pasión, y señaló que las consolas de videojuegos no siempre eran asequibles para su familia durante su infancia.
«En el colegio jugábamos a las cartas Pokémon y cosas así. Algunos jugaban a la Nintendo, pero la mayoría jugaba a las cartas. Cuando era pequeño, no podíamos permitirnos una PlayStation ni una Nintendo. Así que jugábamos con mis amigos en el patio con esas cartas, que costaban un euro», dijo.
Las pesadillas culinarias de Yamal
Aunque Yamal es capaz de abrir defensas con precisión quirúrgica, sus habilidades claramente no se trasladan a la cocina. El adolescente, que ha marcado 15 goles en 30 partidos en todas las competiciones esta temporada, admitió que su repertorio culinario es muy limitado y bromeó diciendo que es «muy malo» cocinando y que le costaría sobrevivir si tuviera que prepararse sus propias comidas de forma habitual.
«La verdad es que lo dejé porque no era lo mío. Era muy malo, muy malo», reconoció. «Como mucho, te prepararé unos nuggets con patatas fritas».
