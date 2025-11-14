"Intentemos lo irreal" - Kylian Mbappé apunta al ambicioso objetivo de Cristiano Ronaldo tras anotar su gol número 400 en la victoria de Francia

El ganador de la Copa del Mundo Mbappe alcanzó la cifra de cuatrocientos goles cuando marcó para su país en una victoria de 4-0 sobre Ucrania. Consiguió un doblete en ese partido, con su primer gol desde el punto de penalti, y ha asegurado que Les Bleus intentarán una vez más alcanzar la gloria global el próximo verano.

Mbappe ha logrado 400 goles en tan solo 537 apariciones. Es el máximo goleador de todos los tiempos del Paris Saint-Germain, habiendo encontrado la red en 235 ocasiones para el gigante de la Ligue 1, y está a solo dos goles de distancia del máximo goleador histórico de Francia, Olivier Giroud.

Es solo cuestión de tiempo antes de que supere a Giroud, con un nivel de brillantez individual que se elevará considerablemente. Mbappe también sigue destacando a nivel de club, con 18 goles registrados para el Real esta temporada en 16 apariciones.