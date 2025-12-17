'¡Injusticia!' - La esposa de Raphinha desata su furia por la omisión de la estrella del Barcelona del XI de The Best FIFA

La forma de Raphinha la temporada pasada también lo llevó a ser señalado para ganar el Balón de Oro. Sin embargo, ese premio fue para Dembélé, quien disfrutó de una temporada histórica con el PSG y consiguió trofeos de la Ligue 1, la Coupe de France y la Champions League. Aun así, Raphinha ha declarado desde entonces que siente que merece más reconocimiento. Dijo a los periodistas después del reciente choque de la Champions League entre el Barcelona y el Chelsea: “Merecía mucho más, pero estos son premios individuales, y colectivamente nos faltó la Champions League — eso es lo que queremos. Estas no son cosas que controlo. La gente, los periodistas… Solo controlo lo que pasa en el campo.” Cuando se le preguntó por qué no terminó más alto en las clasificaciones del Balón de Oro, respondió: "Ustedes son los que deberían explicar eso. Hice todo lo que pude. Seguiré tratando de mejorar, eso es todo”. Raphinha terminó en quinto lugar en la clasificación final por detrás de Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah.