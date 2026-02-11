Getty Images
Inglaterra compartirá ciudad sede con Lionel Messi y Argentina en la Copa del Mundo de 2026, según anuncian los Tres Leones en sus partidos previos al torneo.
Inglaterra elige su sede para el Mundial
Antes del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, Inglaterra ha elegido su base de operaciones. Pasarán el torneo en Kansas City, y la actual campeona, Argentina, también ha elegido esta ciudad como su base. Los Tres Leones no jugarán ningún partido de la fase de grupos en la ciudad, pero la han elegido por su céntrica ubicación. Inglaterra se enfrentará a Croacia en Dallas el 17 de junio, luego jugará contra Ghana en Boston el 23 de junio y contra Panamá en Nueva York el 27 de junio.
Argentina utilizará las instalaciones del Sporting KC, mientras que Inglaterra entrenará en las que utiliza el Sporting KC II. Inglaterra jugará dos amistosos en el sur de Florida, contra Nueva Zelanda y Costa Rica.
Según un comunicado: «El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a Nueva Zelanda el sábado 6 de junio y a Costa Rica el miércoles 10 de junio, y las sedes de ambos partidos se confirmarán a su debido tiempo.
Inglaterra tendrá su sede en Kansas City, Misuri, durante todo el torneo. Swope Soccer Village será la base de entrenamiento de los Tres Leones, ya que Kansas City fue elegida como la ubicación preferida en enero de 2025 tras una exhaustiva búsqueda.
El Swope Soccer Village es una de las instalaciones de entrenamiento del Sporting Kansas City y la sede actual de los equipos MLS NEXT Pro y MLS NEXT del club. El complejo, situado en el corazón del histórico Swope Park de Kansas City, ha acogido anteriormente a diversos equipos nacionales y clubes desde su inauguración en 2007».
Las ambiciones de Inglaterra de poner fin a la sequía de trofeos
Inglaterra aspira a poner fin a una sequía de títulos que ya dura 60 largos años. El entrenador Thomas Tuchel ha dejado muy claro que su ambición es ganar el torneo en Estados Unidos.
En diciembre declaró: «Sí, porque hemos mejorado. Tenemos que llegar allí e intentar que suceda algo especial, pero no podemos garantizarlo.
Todo el mundo sabe que no podemos prometer que vamos a ganar, pero quieren ver un equipo, espíritu de equipo, un equipo que lo da todo [y] lucha por los demás, y eso es lo que quieren, tanto si están en el estadio como si lo ven por televisión.
Si los jugadores aportan eso, creo que todo es posible. Seremos lo suficientemente valientes como para soñar con ello, seremos lo suficientemente valientes como para intentarlo».
Tuchel ya está pensando en el futuro y, cuando se le preguntó si podría decir a los suplentes que se quedaran en el vestuario para evitar el calor agotador de Estados Unidos, respondió: «Si eso nos ayuda más adelante en el partido cuando salgan al campo, vale, lo consideraremos como una posibilidad.
A nadie le gusta, ya que quiero que los jugadores estén aquí fuera, sientan la energía y la transmitan desde el banquillo al campo, pero entiendo lo que quieres decir. Vi a equipos y jugadores hacer esto en el Mundial de Clubes. Espero que podamos evitarlo. Siempre es mejor que estén con nosotros».
Inglaterra mostrará el «respeto debido»
Tuchel ha advertido a sus jugadores que deben mostrar el «respeto adecuado» a sus rivales de la fase de grupos.
Ha declarado: «Tenemos a Croacia y Ghana, dos habituales en los Mundiales, y tenemos a Panamá. No sé mucho sobre Panamá, pero lo sabremos todo sobre ellos cuando empiece el torneo. Para mí, personalmente, incluso en la Liga de Campeones, hay que centrarse en el grupo: el grupo siempre es lo más difícil y queremos escapar y queremos ganar el grupo. Es difícil. No hay que subestimar a nadie. Por supuesto, Croacia es el nombre más destacado [y] el equipo mejor clasificado del bombo 2 que nos ha tocado en nuestro grupo. El primer partido contra Croacia será difícil. Partiremos de ahí. Ghana siempre tiene mucho talento, puede dar sorpresas y tiene una gran historia en la Copa del Mundo. Además, Panamá intentará sacar el máximo partido a su papel de outsider. No se puede subestimar a nadie, todos merecen el máximo respeto y así lo demostraremos».
¿Qué viene después?
Inglaterra jugará dos partidos amistosos preparatorios en marzo. Primero se enfrentará a Uruguay y luego a Japón. Ambos partidos se disputarán en Wembley.
