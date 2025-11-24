'¡Me noqueó!' - Iñaki Peña arremete contra Vinicius Jr por el empate del Real Madrid tras el choque que deja al portero con la nariz sangrando
Peña quedó sangrando tras decisión polémica de gol
Elche tuvo a Madrid contra las cuerdas, liderando dos veces y defendiendo con disciplina, cuando un revuelo tardío dentro del área cambió el curso de la noche. Cuando Vinicius atacó un balón suelto en el minuto 87, chocó con la rodilla contra la cara del portero Iñaki Peña, enviando al guardameta al suelo con la nariz ensangrentada. El juego continuó, Real Madrid recicló la posesión, y Bellingham enterró el rebote para el 2-2, provocando protestas inmediatas de los jugadores del Elche.
Al principio, el propio Peña minimizó el incidente, todavía aturdido mientras hablaba minutos después del pitido final. “Él chuta, yo lo detengo, y con el impulso, me golpea en la nariz. Mala suerte. Es parte del juego. Fue solo un golpe, nada más,” dijo en su entrevista inicial.
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, sin embargo, dejó claro que creía que el árbitro dejó pasar un momento decisivo. “Vinicius no toca el balón, le golpea a Peña en la cara. Es una falta clara,” insistió.
Lo que parecía un momento de infortunio pronto se convirtió en un debate más amplio ya que la propia evaluación de Peña cambió una vez que vio la repetición.
- AFP
Peña revoca su veredicto al reclamar falta de Vinicius
De vuelta en el vestuario, después de ver el video de la colisión, el portero del Elche se dio cuenta de lo que realmente había sucedido y que el golpe que recibió no fue incidental.
En su conferencia de prensa corrigió sus comentarios anteriores diciendo: "Él dispara, trata de ir por el rebote, pero en la segunda jugada no me deja participar porque me derriba. Para mí, es una falta, pero si el árbitro va al VAR y dice que no es falta, no hay nada que podamos hacer," dijo el jugador de 26 años.
El cambio de tono reflejó la frustración en el campamento del Elche. Creían que habían ganado más que un punto y que el empate del Madrid nunca debería haber sido válido.
El empate, sin embargo, mantiene al Elche estable en la clasificación. Después de 13 partidos, se sitúan en el 11º puesto en La Liga, continuando superando las expectativas a pesar de la decepción de perder dos puntos tan tarde. Su organización, lucha y eficiencia ofensiva subrayaron una vez más por qué muchos los consideran uno de los equipos recién ascendidos más emocionantes de la liga.
La ira del entrenador del Elche, Sarabia, estalla
Sarabia estaba frustrado con el arbitraje de inmediato. Señaló dos momentos que creía “condicionaron el resultado final” - una falta no sancionada en la jugada que condujo al primer empate de Madrid, y la colisión que involucró a Vinicius.
“No, no estoy contento, para nada,” dijo. “Ya les dije a los jugadores que estaba desilusionado, y cuando vi las decisiones decisivas, lo estoy aún más.”
Añadió además: “La falta antes del segundo gol (para Madrid) no era falta en absoluto. Es más, fue un contraataque que podría haber hecho el 3-1. Y luego Vinicius no toca el balón, golpea a Inaki Peña en la cara. Inaki Peña no vio la jugada. Vinicius lo golpea en la cara, por eso su cara está así. Es una falta clara.”
La irritación de Sarabia se extendió más allá de una sola decisión. "Cuando juegas contra el Real Madrid, haces tantas cosas, tomas la delantera dos veces, y luego sientes que hubo factores que influyeron en el resultado final, te hace enojar.”
- AFP
El impresionante regreso del Elche a La Liga bajo el mando de Sarabia
El equipo recién ascendido de Sarabia ha conseguido algunos resultados impresionantes: empates contra el Atlético de Madrid, Real Betis y Sevilla, actuaciones competitivas contra todos los equipos del top seis, y una posición actual en la mitad de la tabla muy por encima de las expectativas de pretemporada.
Como dice el propio Sarabia: “Todo comienza con valentía... tenemos una idea, y moriremos con esa idea”.
Sus jugadores comparten la misma convicción. El capitán Pedro Bigas dice que el equipo finalmente se siente “en control, incluso contra los equipos más grandes”, mientras que el delantero Rafa Mir destaca la “libertad dentro de la estructura” que ha permitido a Elche prosperar, y le ha permitido marcar cuatro goles esta temporada.
Con los próximos partidos contra Girona, Mallorca y Rayo Vallecano, Elche tiene la oportunidad de consolidar su impresionante inicio y acercarse a la mitad superior.