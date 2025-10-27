Getty Images Sport
Iker Casillas hace arrestar a empleados por robar relojes de lujo de 50 mil euros
Impactante hallazgo de Casillas en su hogar
Uno de los porteros más respetados del fútbol, Casillas quedó conmocionado al descubrir que le habían robado cinco relojes de lujo de su colección, valorados en casi 50.000 euros, en su propia casa.
Según Diario de Sevilla, inicialmente no tenía motivos para sospechar de ningún engaño. El robo fue cuidadosamente planeado y ejecutado para no ser detectado. Su asistente, que llevaba años trabajando para él, supuestamente reemplazó los relojes auténticos con réplicas de alta calidad para que la ausencia de las piezas pasara inadvertida.
El plan funcionó, al menos temporalmente. Casillas, a menudo ausente por compromisos profesionales, empezó a notar pequeñas inconsistencias en su colección. Solo tras una inspección más detallada se dio cuenta de que algo no estaba bien. El 16 de octubre presentó una denuncia ante la Policía Nacional de España, dando inicio a una investigación rápida y exhaustiva.
En pocos días se confirmó que los presuntos ladrones eran la propia ama de llaves y su esposo, un guardia de seguridad que trabajaba en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas y seguras de Madrid, hogar de numerosos atletas y celebridades de élite.
El caso de los relojes perdidos de Casillas
El caso avanzó rápidamente tras la denuncia de Casillas. Las autoridades españolas identificaron a los dos sospechosos: una trabajadora doméstica paraguaya empleada en su casa y su esposo español, que trabajaba como guardia de seguridad en la urbanización cerrada. Su acceso interno y conocimiento de los hábitos de Casillas hicieron que el plan fuera tanto audaz como engañoso.
La policía cree que los robos se cometieron de manera gradual, intercambiando silenciosamente los objetos por réplicas para retrasar las sospechas. Lo que llamó la atención de los investigadores fue la precisión del plan: los relojes no fueron simplemente tomados, sino reemplazados deliberadamente para ocultar el crimen hasta que los perpetradores pudieran huir del país.
Sin embargo, el plan de escape se vino abajo. Tras la denuncia de Casillas, la Policía Nacional de España actuó rápidamente y detuvo a la pareja antes de que pudiera abandonar el país. Los arrestos se realizaron el 21 de octubre, cinco días después de presentada la denuncia.
Dos de los cinco relojes fueron recuperados tras los arrestos, aunque tres siguen desaparecidos. Las autoridades continúan investigando el paradero de las piezas restantes y si hubo más personas implicadas en el esquema.
La búsqueda de los relojes desaparecidos continúa
Aunque los arrestos ya se han realizado, la historia está lejos de terminar. La investigación sobre el robo en la casa de Casillas en Madrid ha entrado en su fase más crítica: la búsqueda de los relojes desaparecidos. De los cinco relojes de lujo robados, solo se han recuperado dos, mientras que tres, con un valor de entre 8.000 y 15.000 euros cada uno, siguen sin aparecer.
Fuentes policiales sugieren que la pareja pudo haber vendido o intercambiado los relojes a través de redes de reventa de lujo en Madrid antes de intentar huir del país. Los investigadores rastrean posibles vínculos con casas de empeño, distribuidores privados e incluso plataformas internacionales de reventa, con Europol colaborando para localizar números de serie y anuncios de las piezas desaparecidas. Los relojes falsificados dejados atrás también están bajo revisión forense, ya que se sospecha que fueron elaborados a medida para retrasar su detección, lo que indica que el robo fue cuidadosamente planeado y no un acto impulsivo.
Para Casillas, esto ya no es solo una pérdida económica: se trata de objetos vinculados a recuerdos y momentos personales. “Estoy muy bien, estoy tranquilo y todo está bien. La policía se encarga de todo”, declaró brevemente a los medios españoles. Tras esa calma se percibe una determinación silenciosa mientras las autoridades continúan la investigación, con la esperanza de recuperar los relojes restantes y cerrar el caso de una vez por todas.
La vida de Casillas después del retiro
Tras retirarse del fútbol profesional, Casillas se ha adaptado con éxito a una vida aún profundamente ligada al deporte. Ha asumido roles como embajador de la UEFA y del Real Madrid, participando frecuentemente en eventos que promueven el desarrollo juvenil y el juego limpio. Más allá del fútbol, se ha involucrado en iniciativas filantrópicas a través de la Fundación Iker Casillas, centradas en la concienciación sobre la salud del corazón y la inclusión social. Además, ha explorado la gestión deportiva y el análisis en medios, compartiendo sus opiniones en la televisión española.
Su compromiso con la salud cardiovascular surge de una experiencia personal transformadora. En 2019, mientras entrenaba con el Porto, sufrió un ataque al corazón que puso fin de manera abrupta a su carrera como jugador. Este incidente cambió su perspectiva, llevándolo a priorizar el bienestar y la concienciación sobre la salud del corazón.
