Igor Tudor, «muy enfadado», pide a los jugadores del Tottenham que «se miren en el espejo» tras la goleada sufrida ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres
Tudor critica los fracasos de los Spurs
Tudor estaba en el banquillo por primera vez cuando los Spurs volvieron a caer derrotados ante sus rivales del norte de Londres. Tras ver a Eberechi Eze marcar un hat-trick en el partido de ida, que terminó con una victoria por 4-1, el internacional inglés anotó dos goles el domingo, mientras los Spurs volvían a ver cómo los Gunners se imponían por 4-1, con Viktor Gyokeres también marcando dos tantos.
Con los Spurs languideciendo en el puesto 16, a solo cuatro puntos del West Ham, Tudor ha arremetido contra sus jugadores, insistiendo en que deben «mirarse en el espejo» si quieren salir de esta grave situación.
«Hay una gran diferencia entre los equipos, el Arsenal nos ha superado en este partido», afirmó.
Añadió que los Spurs tienen que «cambiar la mentalidad del equipo, y la única forma de hacerlo es trabajando. Incluso con el balón, la falta de confianza es evidente en el equipo. Estoy muy triste, muy enfadado, todo, pero en cierto modo también es bueno para entender cuál es nuestro objetivo.
La solución es que cada uno de nosotros se mire en el espejo y trabaje duro para cambiar los hábitos. No necesitábamos esto (como llamada de atención). El Arsenal es probablemente el mejor equipo del mundo en este momento, pero no podemos usar eso como excusa».
La difícil cuesta que debe subir Tudor
Desde el 1 de noviembre, los Spurs solo han ganado dos de sus 18 partidos de liga y se encuentran en un momento de la temporada en el que simplemente no pueden permitirse seguir perdiendo puntos.
Tudor declaró a BBC Radio Five Live: «Ha sido un comienzo difícil contra un equipo que está en un gran momento. Tienen un nivel físico y mental diferente, así que hay que felicitarles. Han sido mucho mejores y se merecen esta victoria. Tenía el espíritu que queríamos para hacer las cosas, pero no ha sido suficiente. Es bueno entender dónde estamos en este momento.
El martes me quedó claro que tenemos que trabajar duro y con seriedad. Ahora mismo, el equipo tiene muchos problemas. La única clave es trabajar día a día en los entrenamientos y ser humildes. Tenemos que ser más agresivos, tenemos que ser más compactos. Esas son las claves.
«Se entiende la diferencia entre la agudeza mental de un equipo y la de otros equipos. Esto es algo que tenemos que cambiar. Vi jugadores capaces de hacerlo, pero necesitamos más tiempo para conseguirlo. Pensar en el descenso no le aporta nada a nadie».
«No creo que los Spurs vayan a descender».
El comentarista de la BBC Danny Murphy, excentrocampista del Tottenham, insiste en que el club no caerá en picado, a pesar de sus pésimos resultados.
«Nocreo que el Tottenham vaya a descender. Creo que tiene lo necesario. Si sigues perdiendo partidos y la confianza decae, da igual cuántos buenos jugadores tengas, se hace difícil.
Me sorprendería mucho que no fueran capaces de salir de esta situación. Los próximos partidos son todos muy importantes. Creo que tendrán lo justo para salir adelante.
«El hecho de que estemos hablando de que los Spurs puedan descender es increíble. Es realmente ridículo. Tanto si se culpa a los fichajes como a los propietarios, sería catastrófico para el club. He oído a algunos aficionados sugerir que descender podría ser lo mejor. Yo no lo veo así».
¿Qué viene después?
Los Spurs se enfrentarán a otro derbi londinense el próximo fin de semana, cuando se midan al Fulham. A continuación, se enfrentarán al Crystal Palace, mientras que los hombres de Tudor aún tienen pendiente un viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool, así como dos difíciles partidos fuera de casa en Villa Park y Stamford Bridge para enfrentarse al Aston Villa y al Chelsea, respectivamente.
