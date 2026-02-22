Igor Tudor, «muy enfadado», pide a los jugadores del Tottenham que «se miren en el espejo» tras la goleada sufrida ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres

Tudor estaba en el banquillo por primera vez cuando los Spurs volvieron a caer derrotados ante sus rivales del norte de Londres. Tras ver a Eberechi Eze marcar un hat-trick en el partido de ida, que terminó con una victoria por 4-1, el internacional inglés anotó dos goles el domingo, mientras los Spurs volvían a ver cómo los Gunners se imponían por 4-1, con Viktor Gyokeres también marcando dos tantos.

Con los Spurs languideciendo en el puesto 16, a solo cuatro puntos del West Ham, Tudor ha arremetido contra sus jugadores, insistiendo en que deben «mirarse en el espejo» si quieren salir de esta grave situación.

«Hay una gran diferencia entre los equipos, el Arsenal nos ha superado en este partido», afirmó.

Añadió que los Spurs tienen que «cambiar la mentalidad del equipo, y la única forma de hacerlo es trabajando. Incluso con el balón, la falta de confianza es evidente en el equipo. Estoy muy triste, muy enfadado, todo, pero en cierto modo también es bueno para entender cuál es nuestro objetivo.

La solución es que cada uno de nosotros se mire en el espejo y trabaje duro para cambiar los hábitos. No necesitábamos esto (como llamada de atención). El Arsenal es probablemente el mejor equipo del mundo en este momento, pero no podemos usar eso como excusa».