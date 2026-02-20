AFP
Igor Tudor afirma con valentía que no está disfrutando de ser entrenador del Tottenham antes del primer partido contra el Arsenal
Tudor aspira a conseguir su primera gran victoria
Tudor ha sido contratado por los Spurs con un objetivo claro: mantener al club en la Premier League. El desastroso reinado de Thomas Frank llevó a los Spurs a caer en picado hasta el puesto 16, con el club a solo cinco puntos de la zona de descenso antes de un derbi del norte de Londres que no podría ser más importante. El Arsenal se encuentra a cinco puntos del Manchester City, habiendo jugado un partido más, tras su empate 2-2 a mitad de semana con los Wolves.
Ahora, Tudor ha afirmado que no está «disfrutando» de su estancia en el norte de Londres debido a las responsabilidades que tiene, ya que el club pretende evitar un descenso que podría tener un impacto catastrófico en sus finanzas.
La franqueza sin tapujos de Tudor
Tudor declaró a los periodistas en su primera rueda de prensa con los Spurs: «No lo disfruté porque no estoy aquí para disfrutar, estoy aquí para trabajar. Disfrutar es solo el primer momento después de que hay trabajo por hacer. Es un privilegio estar aquí, como dije antes, en este fantástico club. También estoy muy centrado y concentrado en hacer lo correcto que este club, este equipo y estos aficionados necesitan. Estoy centrado en eso, no pienso demasiado en lo que me has pedido que disfrute».
Tudor también ha confirmado que solo 13 jugadores están disponibles para la selección contra los Gunners.
Añadió: «Es un momento muy particular, como sabéis, una situación muy poco habitual en la que hay diez jugadores lesionados, algunos de ellos con lesiones graves. Hemos entrenado con trece jugadores. Es lo que hay. No es fantástico, pero en este caso es un reto aún mayor tener éxito y salir de esta situación.
«Seguro que tendremos trece y es suficiente para conseguir lo que queremos el domingo. Y, por supuesto, entiendo la importancia de este partido, es un derbi, un derbi del norte de Londres. Todo el mundo espera que consigamos los tres puntos. Somos conscientes de ello.
Pero mi objetivo en estas primeras sesiones que hemos hecho es que nos convirtamos en un equipo. Que nos convirtamos en un equipo con una forma realmente adecuada de ir a la guerra, un equipo que quiera sufrir, que necesitemos sufrir. Luchar, correr, tener la mentalidad adecuada. Además, esto es solo el comienzo. He estado trabajando en muchas cosas, no en todo, porque no se trata solo de fútbol, no se trata solo de eso, se trata de tener una idea clara de lo que queremos hacer. Cosas muy específicas que queremos hacer con el balón, sin el balón, cuando presionamos, cuando estamos atrás. Trabajamos mucho, pero el comienzo siempre tiene que ver con la mentalidad, porque las personas están por encima de los futbolistas».
Tudor, conocido como bombero.
Tudor se ganó cierta reputación en Italia por ayudar a los equipos a salir de apuros, e insiste en que puede volver a hacerlo en el norte de Londres.
«No lo sé. Yo hago mi trabajo. Nada especial. Hago lo que creo que es importante. Ni más ni menos. Cada entrenador tiene su propio estilo para conseguir resultados. Yo tengo el mío, que creo que es el mejor. Nunca es igual, porque siempre hay características diferentes, clubes diferentes y culturas diferentes. Ni siquiera de la liga, sino del club. A algunos clubes les gusta este tipo de fútbol, a otros les gusta otro. Hay que resolver los problemas. En todas partes hay problemas, si vas a los mejores clubes del mundo crees que allí no hay problemas, pero los hay, como en la tercera división. Se trata de cómo resolver los problemas en muy poco tiempo. No es fácil, pero está bien».
¿Qué viene después?
El Tottenham se enfrentará al Arsenal el domingo, en un partido en el que Tudor intentará empezar con buen pie con una victoria crucial. Su siguiente partido será contra el Fulham en Craven Cottage, en otro derbi londinense.
