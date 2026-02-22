Getty Images Sport
«Id a hacer otra cosa»: Mikel Arteta lanza una advertencia a las estrellas del Arsenal antes del choque contra el Tottenham
Aumenta la presión sobre el Arsenal
Arteta ya ha rechazado las sugerencias de que su equipo es «de los que se acobardan» antes del partido contra los Spurs, pero ha lanzado una nueva advertencia a sus jugadores antes del saque inicial. El español ha dejado claro que sus jugadores deben lidiar con el «ruido» que acompaña a la lucha por el título, ya que su objetivo es guiar al Arsenal hacia su primera corona de la Premier League desde la temporada 2003-04.
El equipo de Arteta se enfrenta el domingo a un Tottenham en horas bajas, con una racha poco convincente, ya que solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos de la Premier League. Se enfrentan a un Tottenham que ha coqueteado con el descenso y que acaba de nombrar a Igor Tudor como entrenador interino tras despedir a Thomas Frank.
Tudor ha prometido a los aficionados del Tottenham que les gustará lo que vean contra el Arsenal, y ha explicado: «Cuando entreno, nunca miro la clasificación. Quizás suene extraño. No miro dónde estamos. Es un proceso. Si me preguntas qué vamos a ver el domingo, creo que vamos a ver algo concreto, algo bueno que le gustará a la gente».
La advertencia de Arteta al Arsenal
En declaraciones previas al partido, Arteta dijo a los periodistas: «Pregúntales: "¿Queréis formar parte del ruido o no?" Si no es así, id a hacer otra cosa. Formar parte de otro club, ¿o queréis estar en el Arsenal? Todo el mundo lleva 10 o 15 años exigiendo que volvamos a estar ahí (luchando por el título), y ahora que estamos ahí, ¿qué pasa? ¿No queréis ruido? El ruido forma parte de ello, y las críticas también, e intentamos lidiar con ellas de la forma adecuada y conseguir lo que buscamos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No creo que eso vaya a cambiar para nadie. Al final, hay que ganar el próximo partido y, si lo haces, estarás en una posición mucho más fuerte y eso es lo único que podemos controlar».
Guardiola envía un mensaje sobre el título tras la victoria ante el Newcastle
El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, también envió un mensaje sobre el título después de que su equipo venciera al Newcastle el sábado. Dijo: «Van a pasar muchas cosas. Tengo la sensación de que no vamos a ganar todos los partidos. El Arsenal, no lo sé. Pero tengo esa sensación, porque vienen los partidos de la FA Cup, la Champions League, y entonces vendrán los problemas. Muchos, muchos partidos. Habrá lesiones. Lo mejor es relajarse ahora y centrarse en el Leeds, y luego ya veremos. Dependerá de nuestro nivel, tiene que ser mejor, mejor, mejor».
Añadió: «Tenemos muchos jugadores nuevos, por eso tienen que vivirlo. Les he dicho que lo olviden. Tenemos que mejorar, no es suficiente. Para competir por ganar la Premier League hay que estar ahí. Hemos demostrado que podemos ganar los tres puntos, pero tenemos que hacerlo mejor para tener la oportunidad de conseguirlo. Les digo a los chicos: "Tomen muchas caipirinhas y daiquiris en estos tres días, disfruten de la vida". Y después de eso, hagan tres sesiones de entrenamiento adecuadas y vayan a Leeds. Esa es la forma correcta. Sé lo difícil que será. Si no sale bien, seguimos adelante, nunca nos rendimos. Diez u once partidos son muchos en la Premier League».
¿Qué viene después?
El Arsenal visitará el Tottenham Hotspur Stadium el domingo y se enfrentará al Chelsea en el Emirates el próximo fin de semana. En cuanto al Manchester City, sin duda seguirá de cerca los acontecimientos en el norte de Londres antes de viajar a Leeds United para disputar su próximo partido de la Premier League.
