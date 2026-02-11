Goal.com
Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

Historial de fichajes femeninos: lista de las jugadoras más caras del fútbol femenino

El Chelsea, el Arsenal, el Orlando Pride y el London City Lionesses batieron el récord mundial solo en 2025, a medida que crece el gasto en el fútbol femenino.

A medida que el fútbol femenino sigue creciendo en todo el mundo, también lo hace el récord de traspasos de este deporte. De hecho, solo en 2025, el récord mundial se batió nada menos que cuatro veces. Esto significa que el dinero que el Chelsea pagó en el verano de 2020 para fichar a Pernille Harder, la mayor cifra de la historia del fútbol femenino, ahora se encuentra bastante más abajo en la lista de los traspasos más caros, ni siquiera entre los 30 primeros.

Keira Walsh ocupó el lugar de Harder y se situó en lo más alto de esa lista en el verano de 2022, pero su traspaso del Manchester City al Barcelona ya ni siquiera figura entre los 15 primeros, ya que la propia centrocampista inglesa fue parte de un acuerdo más caro en enero de 2025, cuando regresó a Inglaterra para fichar por el Chelsea.

Entonces, ¿cuáles son los traspasos más lucrativos de la historia del fútbol femenino? GOAL desglosa los acuerdos más caros que se han visto hasta la fecha en este deporte...

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    15Ellen Wangerheim (del Hammarby al Manchester United)

    Al entrar en el mercado de fichajes de enero de 2026, la sensación era que el Manchester United tenía que ser agresivo. Compitiendo en cuatro frentes con una plantilla mucho más reducida que la de sus rivales nacionales y europeos, los Red Devils necesitaban fichar y fichar bien para reforzar un equipo que había rendido de forma admirable en la primera mitad de la temporada, sobre todo teniendo en cuenta sus limitaciones numéricas.

    Tras fichar a Hanna Lundkvist y Lea Schuller antes de Año Nuevo, el United dio un gran golpe unas semanas más tarde al pagar una cifra récord para el club por Ellen Wangerheim. Fue un duro golpe para el Hammarby, que ya había perdido a Anna Josendal, Smilla Holmberg y Julie Blakstad a principios de mes. Sin embargo, el club sueco recibió una buena compensación, ya que el United pagó 560 000 libras (750 000 dólares) por una jugadora en el último año de su contrato, pero que, con 21 años, marcó 17 goles y dio siete asistencias en 25 partidos de la Damallsvenskan en 2025.

  • Barbra BandaImagn

    14Barbra Banda (del Shanghai Shengli al Orlando Pride)

    Barbra Banda llevaba varios años brillando en la escena internacional antes de fichar por el Orlando Pride en 2024, pero sus hazañas en el club se desarrollaban algo alejadas de los focos, en la Superliga femenina china con el Shanghai Shengli. Todo eso terminó cuando el Pride pagó la enorme suma de 740 000 dólares (582 000 libras esterlinas) para traerla a Estados Unidos y volver a poner su talento en el punto de mira de forma habitual. La primera temporada de Banda en Orlando sin duda valió la pena, ya que sus 17 goles en 26 partidos ayudaron al club a conseguir su primer campeonato de la NWSL.

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    13Ludmila (Chicago Stars a San Diego Wave)

    La estrella brasileña Ludmila formó parte de lo que podría convertirse en el segundo traspaso más lucrativo de la historia de la NWSL a principios de 2026, cuando pasó del Chicago Stars al San Diego Wave por una cantidad inicial de 800 000 dólares (582 000 libras esterlinas).

    A sus 31 años, la delantera es una figura muy conocida en el fútbol femenino, tras haber disfrutado de una etapa especialmente brillante en el Atlético de Madrid entre 2017 y 2024, en la que marcó 59 goles en 137 partidos de liga. Esas actuaciones convencieron al Chicago para ficharla con un contrato de tres años a mitad de la temporada 2024.

    Sin embargo, solo permanecería una temporada y media, antes de que San Diego hiciera su movimiento con un acuerdo que podría ascender a un valor de 1 000 000 $ (727 000 £).

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    12Sam Coffey (del Portland Thorns al Manchester City)

    Liderando la carrera por el título de la Superliga Femenina con una ventaja significativa, el Manchester City entró en el mercado de fichajes de enero de 2026 con el objetivo de reforzar un equipo que ya se encontraba en una posición brillante, y lo consiguió al incorporar a la plantilla a una centrocampista de talla mundial, Sam Coffey.

    Tras consolidarse como una de las mejores números 6 del fútbol con el Portland Thorns y la selección estadounidense, no fue ninguna sorpresa que Coffey le costara al City una cifra récord para el club, 650 000 libras (875 000 dólares). La inversión merecerá la pena de inmediato si ayuda al equipo a cruzar la línea de meta y ganar su primer título de la WSL en 10 años.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    11Racheal Kundananji (del Madrid CFF al Bay FC)

    Apenas unas semanas antes de que Banda se mudara a Orlando, Racheal Kundananji, su compañera de equipo en Zambia, se convirtió en la futbolista más cara del mundo al fichar por otro club de la NWSL, el Bay FC. El equipo en expansión hizo una declaración de intenciones al pagar 862 000 dólares (685 000 libras esterlinas) para traerla a California desde el Madrid CFF, con el que marcó 33 goles en 43 partidos de liga.

    Kundananji aún no ha alcanzado esas cotas en Estados Unidos, pero el Bay FC en general aún no ha dejado huella en la NWSL desde su llegada a la liga en 2024.

  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    10Keira Walsh (del Barcelona al Chelsea)

    Walsh regresó a Inglaterra en enero de 2025, cuando el Chelsea completó un sensacional fichaje de última hora por el centrocampista. Aunque el precio inicial se fijó en torno a los 460 000 £ (572 000 $), los complementos y bonificaciones probablemente lo elevarían. Al final de la temporada 2024-25, los medios españoles informaron de que eso fue precisamente lo que ocurrió, y que el Chelsea acabó pagando 850 000 euros (714 000 libras esterlinas/884 000 dólares) por uno de los mejores centrocampistas defensivos del planeta.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    9Traspasos (Houston Dash a Lyon)

    Tras solo una temporada en la NWSL, Tarciane se convirtió en la segunda jugadora más cara de todos los tiempos cuando fichó por el Lyon en febrero de 2025. L'Equipe informó de que el precio de la jugadora de 21 años rondaba los 960 000 dólares (762 000 libras esterlinas), un récord para la primera división femenina francesa y una cifra que la habría convertido en la poseedora del récord mundial si el acuerdo se hubiera cerrado unas semanas antes.

  • Croix BethuneImagn

    8Croix Bethune (del Washington Spirit al Kansas City Current)

    Dos jugadoras más se unieron al club del millón de dólares el mismo día, en unos minutos frenéticos de la NWSL el 11 de febrero, empezando por Croix Bethune. La jugadora de 24 años, que fue nombrada Novata y Centrocampista del Año de la NWSL en 2024, solicitó un traspaso del Washington Spirit, que la convirtió en la tercera selección general del draft dos años antes, y fichó por el Kansas City Current por un millón de dólares (732 000 libras esterlinas).

    Bethune recibió el segundo puesto en la votación para el Mejor XI de la NWSL en 2025, ya que ayudó al Spirit a alcanzar la final del Campeonato de la NWSL y formó parte de la selección femenina de Estados Unidos que ganó el oro olímpico en París 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    7Claire Hutton (del Kansas City Current al Bay FC)

    Solo unos minutos antes de que se anunciara el fichaje de Bethune por el Current, el club reveló que Claire Hutton, finalista del premio a la Novata del Año de la NWSL 2025, se había marchado para fichar por el Bay FC por un importe de 1,1 millones de dólares (805 000 libras esterlinas). La jugadora de 20 años había sido una pieza clave para el Kansas City desde que entró en el primer equipo cuando era adolescente, ayudando al equipo a ganar el NWSL Shield en 2025, y ahora llevará su talento a California de cara a la primera temporada de Emma Coates al frente del Bay FC.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    6Naomi Girma (del San Diego Wave al Chelsea)

    Pero ese récord mundial lo consiguió Naomi Girma, fichada por el Chelsea en enero de 2025 por 883 000 libras esterlinas, una cantidad que equivale a 1 100 000 dólares y que la convierte en la primera jugadora de fútbol femenino en alcanzar el millón de dólares. A pesar de tener solo 24 años, Girma ya está considerada por muchos como una de las mejores centrales del mundo, si no la mejor. Es una reputación que se labró en sus tres primeras temporadas en la NWSL con el San Diego Wave y que sin duda consolidó con sus actuaciones con la selección estadounidense en los Juegos Olímpicos de 2024, en los que ella y su equipo ganaron la medalla de oro.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    5Jaedyn Shaw (de North Carolina Courage a Gotham)

    El traspaso más lucrativo jamás realizado entre dos clubes de la NWSL se produjo a mediados de 2025, cuando el Gotham pagó 1 250 000 dólares (909 000 libras esterlinas) por Jaedyn Shaw. Tras incorporarse a la liga a mediados de la temporada 2022, con solo 17 años, Shaw llamó inmediatamente la atención al convertirse en la jugadora más joven en marcar en su debut en la competición, cuando anotó para el San Diego Wave contra el Chicago. Su estrella seguiría brillando con fuerza, especialmente en la temporada 2023, cuando el Wave ganó el NWSL Shield.

    Sin embargo, no se quedaría en la costa oeste. En enero de 2025, Shaw fichó por el North Carolina Courage en uno de los traspasos más valiosos de la NWSL hasta la fecha, pero eso quedó en nada más tarde ese mismo año, cuando el Gotham pagó una cifra récord en la liga para ficharla. Unos meses después, Shaw celebraba el primer título de la NWSL de su carrera, protagonizando el último partido de la temporada en la victoria sobre el Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    4Olivia Smith (del Liverpool al Arsenal)

    Girma mantuvo el récord mundial de traspaso en el fútbol femenino durante seis meses, hasta que el Arsenal convirtió a Olivia Smith en la primera jugadora en alcanzar el millón de libras en julio de 2025. Los Gunners fueron víctimas de la magia de la jugadora de 20 años en los cuartos de final de la FA Cup a principios de año, cuando inspiró al Liverpool a una victoria inesperada, por lo que no se hacían ilusiones en cuanto a su talento, hasta tal punto que estaban dispuestos a pagar una cifra nunca vista en el fútbol femenino para asegurarse sus servicios.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    3Alyssa Thompson (de Angel City al Chelsea)

    Hubo muchas informaciones diferentes sobre el precio que pagó el Chelsea por Alyssa Thompson en el último día del mercado de fichajes de la WSL en el verano de 2025. Inicialmente, The Athletic afirmó que no llegaba al millón de libras, antes de que tanto The Telegraph como The Guardian sugirieran lo contrario. Estos dos últimos medios entendieron que el acuerdo era un récord para el Chelsea, superando la cantidad pagada por Girma, y afirmaron que podría convertirse en un récord mundial, aunque parecía estar por debajo de lo que el Orlando Pride pagó por Lizbeth Ovalle al principio.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    2Lizbeth Ovalle (Tigres to Orlando Pride)

    El fichaje de Smith por el Arsenal mantuvo el récord mundial de traspaso femenino durante poco más de un mes, hasta que el Orlando Pride pagó una cantidad aún mayor para hacerse con los servicios de la sensacional mexicana Ovalle en agosto de 2025. La jugadora de 25 años había sido vinculada anteriormente con todos los grandes clubes de Europa: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid y Wolfsburgo se interesaron por ella tras sus extraordinarias hazañas con el Tigres. Sin embargo, el siguiente capítulo de su carrera tendrá lugar en Estados Unidos, tras fichar por el actual campeón de la NWSL por una cifra récord de 1,5 millones de dólares (1,1 millones de libras esterlinas).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (del PSG al London City Lionesses)

    En el último día del mercado de fichajes de la WSL del verano de 2025 se estableció un nuevo récord de traspasos femeninos, cuando el London City Lionesses pagó 1,65 millones de euros (1,43 millones de libras esterlinas/1,93 millones de dólares) para fichar a la capitana del París Saint-Germain, Grace Geyoro, antes de su debut en la máxima categoría. El London City cuenta con el respaldo de los miles de millones de Michele Kang, que también es propietaria del Lyon, acérrimo rival del PSG, y el club gastó mucho dinero en prepararse para su debut en la WSL.

