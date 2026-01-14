+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
San Diego FC v Minnesota United - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

Según informes, Hirving Lozano descarta salir de San Diego FC a pesar de que el club dijo públicamente que ya no forma parte sus planes

A pesar de que el director deportivo y el entrenador principal de San Diego FC han declarado que ya no encaja en los planes del club, y del interés reportado de Cruz Azul, Hirving “Chucky” Lozano no tiene intención de dejar el equipo de la MLS. Respaldado por un contrato a largo plazo y un salario récord, el extremo mexicano supuestamente quiere permanecer con el equipo y confía en que puede ganarse su lugar, incluso cuando la puerta parece estar cerrada.

  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    El contrato complica la salida

    El futuro de Hirving Lozano en el San Diego FC sigue generando debate, pero el internacional mexicano ha trazado una línea clara: no está buscando una salida. Incluso en medio de informes que indican que el entrenador Mikey Varas ya no lo considera una pieza clave, Lozano sigue completamente comprometido con el proyecto en California.

    El director deportivo del club, Tyler Heaps, reconoció recientemente que, tras una revisión interna, Lozano ya no forma parte de los planes a corto plazo del club.

    "Hemos tenido muchas conversaciones con Hirving y sus representantes durante la temporada baja y el año pasado", dijo Heaps a los periodistas. "Le comunicamos que no será parte de nuestro plan deportivo en el futuro. Esta no fue una decisión tomada a la ligera".

    Sin embargo, alejarse del extremo no ha sido nada sencillo. Según Fabrizio Romano, Lozano no está dispuesto a considerar ofertas que requerirían un traslado durante la ventana de transferencias actual.

    Esa postura es reflejada por los reportes de Súper Deportivo, que citó fuentes cercanas al jugador diciendo que Lozano se siente estable en San Diego y cree que sus actuaciones aún pueden ganarle un puesto titular. El extremo también valora la conexión que ha construido con la ciudad y sus seguidores desde que llegó como el primer jugador designado de la franquicia.

  • San Diego FC v Portland Timbers - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    El interés de Cruz Azul se enfría

    Aunque se ha mencionado a Cruz Azul como un posible destino, el salario anual reportado de Lozano de $7.6 millones sigue siendo un gran obstáculo para cualquier club de la Liga MX. Su contrato actual dura tres años más, garantizando casi $23 millones en ganancias totales.

  • San Diego FC v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    Compromiso con San Diego

    A menos que San Diego FC busque una terminación de contrato costosa o encuentre un comprador dispuesto a igualar su valoración - previamente estimada en alrededor de $12 millones - será difícil deshacerse de Lozano. 

  • Portland Timbers v San Diego FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Por los números: Hirving Lozano

    Lozano se unió a San Diego FC en junio de 2024 como la cara del proyecto de expansión de la MLS. Durante la temporada 2025, participó en 34 partidos en todas las competiciones, anotando 11 goles y registrando nueve asistencias, cifras que lo colocaron entre los jugadores más productivos del equipo.

