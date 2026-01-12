+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Hirving 'Chucky' Lozano no brilló en San Diego FC y se marcha dejando un costoso error para el club

Hirving 'Chucky' Lozano llegó como fichaje estrella a San Diego FC, pero su salida deja al club con un enorme desafío por resolver.

No está del todo claro qué se dijo y a quién en el vestuario durante el enfrentamiento entre San Diego FC y Houston Dynamo en la víspera de los playoffs del año pasado. Lo que sí se sabe es esto: casi tres meses después, el club confirmó que su estrella, Chucky Lozano, estuvo involucrado en lo que describieron como una “altercación verbal”. Ese incidente lo dejó fuera del XI inicial durante toda la postemporada de San Diego, que terminó con una derrota en las Finales de Conferencia. Ahora, el club ha anunciado que Lozano —su Jugador Designado más destacado— se marchará el viernes.

“Hemos mantenido numerosas conversaciones con Hirving y sus representantes durante la temporada baja y el año pasado”, dijo el director deportivo Tyler Heaps a los medios. “Le comunicamos que no formará parte de nuestro plan deportivo en el futuro. Esta no fue una decisión tomada a la ligera.”

La cadena de causas y efectos sigue siendo algo confusa. Lo que sí es evidente es el resultado: San Diego siguió adelante, pareció funcionar sin él y ahora parece decidido a cortar todo vínculo con el jugador. Lozano sigue entrenando, pero ya no es central en los planes del club.

El episodio deja una imagen negativa para casi todos los involucrados. San Diego invirtió mucho; Lozano vio cómo se esfumaba la oportunidad de cerrar su capítulo de manera exitosa; y Tyler Heaps, quien gestionó la contratación que definió el lanzamiento del club, tendrá este acuerdo ligado a su trayectoria profesional.

Claro que Lozano produjo goles y asistencias. Pero, al final del día, los resultados, el impacto en el equipo y la imagen pública pesan más para los Jugadores Franquicia. Su incapacidad de cumplir con las expectativas, sumada a su inminente salida, deja su etapa en el sur de California muy por debajo de lo esperado para todas las partes.

    El fichaje correcto - en su momento

    El fichaje de Lozano tenía todo el sentido del mundo en su momento. Cada club de la MLS en un mercado nuevo necesita una estrella para captar la atención de los aficionados ocasionales y consolidar su base. Lozano encajaba perfectamente: un futbolista mexicano muy popular que dejaba Europa en pleno rendimiento para firmar un contrato importante con un club emergente en la MLS.

    San Diego no es precisamente sinónimo de fervor deportivo inquebrantable ni de lealtad ciega hacia sus equipos locales, pero el poder mediático y futbolístico de Lozano podía cambiar eso. El Snapdragon Stadium está a menos de 30 millas de la frontera con México, y existe una larga tradición de aficionados mexico-estadounidenses que cruzan a Tijuana para seguir la Liga MX. Para una franquicia en expansión, la estrategia estaba clara: conseguir un jugador de renombre con calidad y proyección.

    En muchos sentidos, el movimiento recordaba al fichaje de Carlos Vela por LAFC, gestionado por Tom Penn —actual CEO de San Diego FC— casi una década antes. Ese modelo había funcionado de maravilla en Los Ángeles, y la esperanza era replicarlo en San Diego.

    Durante un tiempo, pareció funcionar. Lozano arrancó desde el primer partido, asistió en su debut y mantuvo un nivel constante a lo largo de la temporada. Fue uno de los tres jugadores de San Diego seleccionados como All-Star de la MLS. Irónicamente, los únicos equipos ante los que no brilló fueron los mexicanos en la Leagues Cup, donde un San Diego sólido tuvo problemas. Para el fatídico partido contra Houston, el 4 de octubre, Lozano ya acumulaba 17 contribuciones de gol, un registro más que aceptable.

    Un fracaso costoso

    Sin embargo, su caída fue dura. No dentro del campo, claro; San Diego funcionó perfectamente sin Lozano. Y aunque aportó tres contribuciones de gol en cuatro partidos de playoffs, el entrenador novato Varas dejó claro que Lozano no era indispensable para el equipo. Jugador por jugador, ciertamente, Lozano era una mejora considerable sobre Amahl Pellegrino, de 35 años. Pero San Diego salió adelante sin él, confiando en un grupo de jóvenes talentosos y en Anders Dreyer, que silenciosamente firmó una de las mejores temporadas en la historia de la MLS —y que probablemente habría sido MVP en una liga sin Lionel Messi.

    Aún así, no se puede ignorar que los jugadores Designated Player son caros y difíciles de mover a buen precio. Lozano fue el quinto mejor pagado de la MLS, con $7.6 millones por temporada. San Diego desembolsó $12 millones al PSV para convertirlo en su primer fichaje, un movimiento espectacular. Se trataba de un jugador capaz de ofrecer una ventaja extra, elevar un buen equipo y vender camisetas. Su presencia estaba pensada para atraer a los aficionados y generar entusiasmo.

    Pero el otro lado del acuerdo es que el jugador debe comportarse bien y el entrenador integrarlo correctamente al equipo. Los DP son, por definición, superestrellas indiscutidas. Todos saben que ganan más que el resto del plantel, y sobre ellos recae una presión extra, más allá de la habitual como futbolista.

    Ahí fue donde el gran movimiento salió mal.

    Varas vs Lozano

    Y cuando quedó claro que el acuerdo tácito de buen comportamiento ya no estaba vigente, Varas tomó una decisión. Curiosamente, fue Lozano quien terminó moviéndose y no el entrenador principal. Los conflictos entre jóvenes entrenadores y estrellas consolidadas suelen resolverse de una sola manera: el técnico pierde su puesto y la estrella problemática permanece. De hecho, habría sido más sencillo para San Diego prescindir de Varas.

    Sin embargo, el exentrenador interino de la selección estadounidense manejó la situación con maestría. A pesar de los rumores y habladurías sobre las travesuras de Lozano, nada se filtró. Varas esquivó preguntas con profesionalismo. Declaraciones como “lo estamos manejando internamente” pueden no sonar bien en redes sociales, pero son las que protegen la permanencia de un entrenador.

    Por supuesto, ayudó que Varas demostrara ser un técnico excelente en su primer año al mando. Superó lesiones, navegó el descontento en el vestuario y desafió las expectativas sobre las franquicias de expansión para formar un equipo muy competitivo y entretenido. Se espera que los equipos de expansión tengan dificultades, pero San Diego, con un plantel joven y muchas incógnitas, llegó a las finales de conferencia. Eso no es lo esperado… y ahí radica su mérito.

    Pasar página en el momento adecuado

    Heaps ha insistido en que ha llegado el momento adecuado para que Lozano deje el club. Es hora de reiniciar.

    “Creemos que una venta es lo mejor para todas las partes. Valoramos mucho las contribuciones de Hirving y lo que aportó el año pasado, pero a medida que avanzó la temporada, creemos que, tanto por estilo de juego como por entorno, lo mejor para todos es encontrar una nueva solución”, dijo el viernes.

    Aunque reconocer que debe ser movido es un paso, desprenderse de Lozano no será sencillo. Tiene contrato hasta 2028, con una opción del club por dos años más, lo que deja a San Diego en una posición de negociación complicada. Es poco probable que obtengan ganancias significativas, y apenas hay clubes en la MLS dispuestos a igualar su salario. Las opciones más realistas, por ahora, serían la Liga MX o un préstamo donde el nuevo equipo asuma una parte del salario.

    Heaps se negó a comprometerse con un acuerdo definitivo: “En este momento, estamos abiertos a cualquier cosa”, concluyó.

    El efecto dominó

    Por supuesto, tarde o temprano, Lozano se irá. Decidir su próximo destino no será sencillo. Habrá conversaciones, rumores y negociaciones hasta que se cierre un acuerdo. El mexicano quiere seguir jugando para la Copa del Mundo y ha sido convocado en varias ocasiones por la selección en los últimos 12 meses. Pronto continuará su carrera en otro club.

    Mientras tanto, San Diego ya piensa en su próximo Jugador Designado. La expectativa es clara: un atacante dinámico que eleve al equipo al nivel que Lozano representaba. El problema es que tal vez ya tuvieron a la pieza perfecta.

    Lozano no solo tenía sentido como futbolista, sino también como un fichaje que definía la imagen del club. Fue el cuarto jugador que más camisetas vendió en la MLS en 2025 y ayudó a entusiasmar a la importante comunidad mexicoamericana de San Diego. Aproximadamente el 30 % de la población de la ciudad se identifica como hispana, con gran parte de raíces mexicanas. Para muchos aficionados, Lozano fue la razón principal para engancharse con el club desde sus inicios.

    Ese efecto será difícil de reemplazar. No es sencillo encontrar a otra estrella del equipo nacional mexicano que pueda cumplir ese rol. Como dice un popular cántico en San Diego: solo hay un Chucky Lozano. Por eso la responsabilidad recae en el club para actuar con inteligencia. Heaps ha demostrado ser un negociador astuto capaz de descubrir talento a bajo coste, y San Diego ha aprovechado bien sus vínculos con la academia Right to Dream.

    Además, hay señales alentadoras: jugadores consolidados, como el internacional alemán Timo Werner, parecen estar cerca de llegar a la MLS antes de la Copa del Mundo 2025. En este momento, San Diego debe encontrar al jugador adecuado, tanto dentro como fuera del campo.

