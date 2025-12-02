El hijo de Thiago Silva inicia su camino profesional con el Chelsea

El desarrollo de Isago Silva será seguido de cerca mientras busca consolidarse como una estrella en el primer equipo. Su hermano, Iago, también sigue ese camino tras recibir su primera convocatoria con la selección sub-15 de Inglaterra.

Iago ha ganado varios torneos con las categorías juveniles del Chelsea y fue seleccionado por los Young Lions en octubre de 2025, a pesar de que su padre acumuló más de 100 apariciones con Brasil entre 2008 y 2022.

Tras ser convocado, Iago comentó: “Un momento de orgullo ser invitado a mi primer campamento de @england. El trabajo duro continúa.” Thiago respondió: “¡Estamos orgullosos de ti, hijo mío! Que Dios te bendiga siempre.”

Aunque Iago podría optar por representar a Brasil en el futuro —ya que muchos jugadores han vestido distintas camisetas nacionales a nivel juvenil y senior— por ahora se muestra feliz de recibir reconocimiento con Inglaterra.

Su elegibilidad se basa en las normas de residencia de la FIFA, que permiten a los jugadores que se mudan a un país antes de los 10 años representar a esa nación tras tres años de residencia continua. Iago lleva cinco años en las filas del Chelsea, lo que le abre la posibilidad de explorar un camino internacional diferente al de su famoso padre.