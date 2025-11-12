'Soy yo y él es él' - El hijo de Ronaldinho insiste en que no siente presión por emular al legendario exjugador del Barcelona y Brasil mientras intenta abrirse camino en la Championship
Del centro de atención de Barcelona a la dureza de Yorkshire
El viaje de Mendes a Hull ya lo ha llevado a través de un par de continentes. Después de periodos en Cruzeiro y Barcelona, se mudó a Burnley la temporada pasada antes de unirse a Hull en septiembre en un contrato a corto plazo que dura hasta el final de la campaña. Su llegada a España en 2023 fue noticia mundial, no por su talento, sino por seguir los pasos de su padre en el club donde la magia de Ronaldinho una vez iluminó el Camp Nou. El ex estrella de Brasil ganó dos títulos de La Liga y una Liga de Campeones durante su tiempo en España, y muchos esperaban que Mendes también brillara con el Blaugrana. Pero para Mendes, ese vínculo era precisamente por lo que necesitaba alejarse.
Mendes quiere un nombre propio
En Hull, Mendes está decidido a forjar su propia historia y no una definida por el legado dorado de su famoso padre. "No siento ninguna presión. Siempre he tenido claro en mi mente que yo soy yo y él es él," le dijo a BBC Radio Humberside. "Es normal que me vean como su hijo, pero eso no me afecta ni afecta la forma en que juego. No me importa en absoluto. Toda mi familia siempre me dice que es solo ruido y que no necesito escuchar nada de eso. Solo necesito ser feliz jugando al fútbol."
En Hull, Mendes actualmente forma parte del equipo Sub-21. Puede jugar tanto como extremo como centrocampista ofensivo y está decidido a demostrar su valía, lo que abrirá puertas al primer equipo.
"Estoy trabajando duro para ganarme mi lugar. El objetivo principal es llegar al primer equipo," dijo. "El nivel de condición física no estaba allí cuando llegué, así que estoy trabajando en eso. Los entrenadores entienden y me ayudan mucho."
Creciendo bajo el duro enfoque del fútbol
La carrera de Ronaldinho es legendaria ya que ha marcado 236 goles en clubes y ha ganado 12 trofeos importantes. Pero mientras la sonrisa de su padre una vez iluminó los escenarios más grandes del mundo, el viaje de Mendes apenas está comenzando. Sin embargo, sigue decidido a escribirlo en sus propios términos.
"Quiero ser Joao, independientemente de todo", dijo en una entrevista anterior con ESPN. "Nunca intenté ser mi padre, nunca quise ser mi padre. Así que alejarme un poco de donde él jugó [Barça] y lo que está cerca, creo que fue un buen comienzo y un buen paso para mí. Creo que la gente de afuera quiere que seas algo que nunca vas a ser, te guste o no, ¿verdad? Es bueno estar aquí."
Ser hijo de una superestrella mundial significa que la cámara te sigue a todas partes. Cada toque del balón, cada pase y cada fallo conlleva un escrutinio extra. Mendes lo sabe mejor que nadie, y sus padres también.
"Mi padre y mi madre nunca realmente quisieron que lo persiguiera, porque ya sabían lo que iba a pasar. Pero cuando la pasión habla más fuerte, no puedes evitarlo", había dicho .
Cuando se le preguntó si se siente agobiado por el nombre de su padre, respondió: "Es una línea fina, porque hay personas que la cruzan, hay personas que no, pero siempre he estado orgulloso de ser el hijo de quien soy. Mi padre fue uno de los mejores, si no el mejor, que haya jugado el juego. Así que ser su hijo, poder hablar de él, es un motivo de orgullo. Y trato de hacer lo mío, trato de no poner a mi padre en el medio de las cosas, trato de jugar mi fútbol a mi manera, sin presión."
- AFP
Adaptarse a la vida en Inglaterra
Cambiar las playas de Brasil por los inviernos ingleses ha sido un ajuste, pero Mendes lo ha tomado con calma. "Es difícil al principio, no se puede negar. Más aún ahora en invierno, es un poco peor", dijo. "Si te pones un guante, dos calcetines, podemos arreglárnoslas."
Mientras que el primer equipo de Hull se encuentra quinto en el Championship, persiguiendo el ascenso a la Premier League, Mendes sabe que podrían abrirse oportunidades. Está enfocado en demostrar sus credenciales con los sub-21, y las comparaciones con su padre no le molestan en absoluto.