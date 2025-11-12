'Soy yo y él es él' - El hijo de Ronaldinho insiste en que no siente presión por emular al legendario exjugador del Barcelona y Brasil mientras intenta abrirse camino en la Championship

La carrera de Ronaldinho es legendaria ya que ha marcado 236 goles en clubes y ha ganado 12 trofeos importantes. Pero mientras la sonrisa de su padre una vez iluminó los escenarios más grandes del mundo, el viaje de Mendes apenas está comenzando. Sin embargo, sigue decidido a escribirlo en sus propios términos.

"Quiero ser Joao, independientemente de todo", dijo en una entrevista anterior con ESPN. "Nunca intenté ser mi padre, nunca quise ser mi padre. Así que alejarme un poco de donde él jugó [Barça] y lo que está cerca, creo que fue un buen comienzo y un buen paso para mí. Creo que la gente de afuera quiere que seas algo que nunca vas a ser, te guste o no, ¿verdad? Es bueno estar aquí."

Ser hijo de una superestrella mundial significa que la cámara te sigue a todas partes. Cada toque del balón, cada pase y cada fallo conlleva un escrutinio extra. Mendes lo sabe mejor que nadie, y sus padres también.

"Mi padre y mi madre nunca realmente quisieron que lo persiguiera, porque ya sabían lo que iba a pasar. Pero cuando la pasión habla más fuerte, no puedes evitarlo", había dicho .

Cuando se le preguntó si se siente agobiado por el nombre de su padre, respondió: "Es una línea fina, porque hay personas que la cruzan, hay personas que no, pero siempre he estado orgulloso de ser el hijo de quien soy. Mi padre fue uno de los mejores, si no el mejor, que haya jugado el juego. Así que ser su hijo, poder hablar de él, es un motivo de orgullo. Y trato de hacer lo mío, trato de no poner a mi padre en el medio de las cosas, trato de jugar mi fútbol a mi manera, sin presión."