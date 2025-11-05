Hidden Gems FC: Por qué Barcelona, Manchester United, Real Madrid y más están persiguiendo al talento de Levante, Karl Etta Eyong
Donde todo comenzó
Etta Eyong creció en la ciudad camerunesa de Douala, el mismo lugar que un joven Samuel Eto'o llamó hogar, y a los 17 años aún jugaba al fútbol en campos de arena para el modesto equipo juvenil Galactique FC en la capital del país, Yaundé.
Mediocampista inspirado por Yaya Toure, desde entonces han circulado fotos de un adolescente Etta Eyong vistiendo una camiseta del Barcelona, y sería en España donde pronto llamaría a su hogar, aunque no al nivel de los gigantes catalanes. En lugar de eso, fue fichado por el Cádiz tras ser visto por sus cazatalentos, y se unió a ellos como un joven de 19 años, primero jugando para sus equipos de academia antes de graduarse rápidamente al equipo de reserva, donde comenzó a transformarse en un jugador delantero.
El gran descanso
Etta Eyong hizo su debut en el primer equipo en enero de 2024 cuando entró como sustituto contra el Alavés en La Liga, pero esa resultaría ser su única aparición en el primer equipo para el Cádiz antes de ser fichado por el Villarreal ese verano por una tarifa de 1.5 millones de euros. Nuevamente se estableció entre las filas de reserva, aunque un giro del destino poco después de su llegada cambió la carrera de Etta Eyong para siempre.
"En mi último año en el Villarreal, hubo un problema de lesiones con otro delantero," recordó en Canal+. "El entrenador me miró y preguntó, '¿Puedes jugar en ataque?' Respondí, 'Sí, puedo. No hay problema'." El resto, como dicen, es historia, y Etta Eyong anotó 19 goles en 30 apariciones para el Villarreal B mientras también ofreció seis asistencias.
Fue recompensado con algunos minutos en el primer equipo hacia el final de la campaña, y se aseguró de hacerse notar por los aficionados del Submarino Amarillo al anotar un dramático gol de la victoria en el último minuto contra el Girona para su primer gol en La Liga.
Ese gol precedió a una impresionante pretemporada durante el verano de 2025, y para cuando llegó la nueva campaña, Etta Eyong recibió un rol titular de parte de Marcelino. El joven aprovechó la oportunidad y la aprovechó al máximo al anotar en el día de apertura contra el Real Oviedo antes de proporcionar asistencias en cada uno de los siguientes dos partidos antes de finales de agosto.
- Getty Images
Cómo va
A pesar de ese fuerte comienzo de campaña, el Villarreal se vio obligado a vender uno de sus activos más valiosos después de gastar mucho al final del periodo de fichajes para firmar al delantero georgiano Georges Mikautadze del Lyon, y el recién ascendido Levante aprovechó la oportunidad para añadir a Etta Eyong a su delantera por el precio de ganga de solo €3 millones.
El camerunés no perdió el ritmo a pesar de cambiar de club, y marcó en cada uno de sus tres primeros partidos con el Levante. También ha anotado dos veces en los cuatro juegos siguientes, y ganó sus primeros partidos internacionales en octubre cuando fue incluido directamente en la alineación titular para los cruciales clasificatorios mundialistas de Camerún.
Con seis goles en la temporada de La Liga hasta la fecha, solo Mbappé y Álvarez han anotado más que Etta Eyong, aunque el Levante aún parece destinado a una temporada de lucha contra el descenso tras ganar solo dos de sus nueve primeros partidos después de su regreso a la máxima categoría.
- Getty Images Sport
Principales fortalezas
Etta Eyong ha hablado sobre cómo ha modelado aspectos de su juego no solo en Eto'o, sino también en Didier Drogba, y hay similitudes con ambos en la forma en que causa problemas a los defensores. El joven de 22 años es extremadamente atlético, tiene una gran presencia física, es fuerte en el aire y posee una velocidad fulminante.
Sin embargo, su movimiento sin balón también destaca, y Etta Eyong se encuentra regularmente en espacios gracias a sus inteligentes decisiones posicionales y fintas corporales que utiliza para engañar a los oponentes. Debido a su experiencia como centrocampista, tampoco rehúye de sus tareas defensivas, lo que debería serle muy útil esta temporada mientras esté en un equipo en apuros, pero también cuando se mueva a un equipo más ofensivo.
¿Qué sigue?
El director técnico del Levante, Héctor Rodas, ya ha confirmado que hay interés desde otros lugares en Etta Eyong, diciendo a Las Provincias: "No hay muchos jugadores como él, por lo que atrae la atención por sus cualidades y su edad. Tenemos que disfrutarlo y esperar que mantenga este nivel. Entonces nos acercaremos a nuestro objetivo de mantenernos."
Etta Eyong tiene una cláusula de rescisión de €30 millones (£26.4m/$34.5m) escrita en su contrato, y los likes de Barcelona, Real Madrid, Manchester United y Arsenal han sido mencionados como posibles próximos destinos para uno de los jugadores de más rápido ascenso en el deporte. Si Etta Eyong se uniera al Madrid, podría compartir vestuario con Mbappé, cuyo propio padre también es oriundo de Douala. La pareja intercambió camisetas después de que ambos anotaron en la victoria del Madrid 4-1 sobre el Levante en septiembre, con Etta Eyong describiendo al capitán de Francia como un "tipo simpático, muy agradable".
Sin embargo, Barcelona podría resultar ser un lugar de aterrizaje más lógico. Etta Eyong no solo creció apoyando a los Blaugrana, sino que el Barça también está en busca de un reemplazo a largo plazo para Robert Lewandowski, quien cumplió 37 en agosto y ha entrado en el último año de su contrato. Apostar por un jugador como Etta Eyong vendría con sus riesgos dado su falta de experiencia, pero sería una opción de bajo riesgo y alto rendimiento dado el coste por el que estaría disponible.
Por ahora, Etta Eyong está centrado en la supervivencia con el Levante, pero parece destinado a cosas mucho más grandes en un futuro no muy lejano. Seguramente ese adolescente en las canchas arenosas de Camerún hace solo tres años no podría haber imaginado estar en tal trayectoria.