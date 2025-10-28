Getty
'Hice un pacto con Dios' - Dani Alves se convierte en predicador tras ser absuelto de abuso sexual
De la gloria del fútbol a la fe: la dramática transformación de Dani Alves
Una vez considerado uno de los futbolistas más laureados del mundo, Dani Alves ha iniciado un sorprendente nuevo camino en España. El exlateral derecho del Barcelona y de la selección brasileña fue visto dirigiéndose a los feligreses en la Iglesia Elim de Girona, donde compartió su historia de fe y redención tras ser absuelto de los cargos de agresión sexual.
Alves, acusado de agredir a una mujer en una discoteca de Barcelona en 2022, pasó 14 meses en detención preventiva antes de ser condenado a cuatro años y medio de prisión en febrero de 2024. Sin embargo, la Corte Superior de Cataluña revocó la sentencia en marzo de este año, citando inconsistencias en las pruebas. Su liberación puso fin a un capítulo turbulento que había ensombrecido los últimos años de su destacada carrera.
Desde su absolución, el jugador de 42 años ha resurgido con un renovado sentido de propósito. Alves ha retomado su relación con Joana Sanz, ha celebrado el nacimiento de su primer hijo y ha llenado su Instagram con versos bíblicos e himnos cristianos, describiéndose como “Discípulo de Jesucristo”. Su reciente aparición pública en Girona reafirma su nueva trayectoria espiritual, un cambio que ha conmovido profundamente a seguidores y admiradores.
'Hice un pacto con Dios' - Testimonio de Dani Alves
En un video compartido en redes sociales, Alves apareció sosteniendo un micrófono y dirigiéndose a una congregación abarrotada mientras contaba su historia de fe y transformación.
“Tienes que tomar las cosas de Dios en serio y tener fe. Soy prueba de eso. Hice un pacto con Dios”, declaró Alves a los feligreses en la Iglesia Elim de Girona.
El exjugador continuó reflexionando sobre cómo la fe lo sostuvo en sus momentos más oscuros: “En medio de la turbulencia, en medio de una tormenta, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó a la Iglesia para este camino, y hoy estoy aquí gracias a ellos.”
El brasileño, que se retiró del fútbol en enero de 2023 tras su paso por Pumas UNAM, se mostró sereno y confiado mientras dirigía oraciones y cantaba himnos junto a la congregación. Según medios locales, Alves ha participado activamente en la iglesia desde su liberación, incluso acompañando algunas sesiones de adoración con la guitarra.
Del escándalo a la salvación: una carrera y vida redefinidas
La transformación de Alves de futbolista de élite a predicador llega tras una carrera que se extendió por más de dos décadas y varios países. La exestrella del Barça, Juventus y Paris Saint-Germain alcanzó un éxito impresionante en el campo, con 24 trofeos con el Barcelona, incluyendo seis títulos de La Liga y tres Champions League, además de triunfos en ligas de Francia, Italia y Brasil.
Sin embargo, su legado se vio empañado por su arresto en 2022 y el posterior tiempo en prisión. Aunque siempre defendió su inocencia, la imagen de Alves sufrió un duro golpe frente a la crítica pública y el abrupto cierre de su carrera profesional.
El camino del brasileño ha generado reacciones mixtas en España y Brasil. Mientras algunos celebran su decisión de “empezar de nuevo”, otros permanecen escépticos ante la gravedad de las acusaciones que lo rodearon. Aun así, Alves asegura que la fe le ha otorgado “claridad y paz” tras años de turbulencias.
Redención a través de la fe: Un nuevo llamado para Dani Alves
Para Alves, su nueva misión parece ir más allá de la sanación personal: es una declaración de cambio. El excapitán de Brasil continúa compartiendo pasajes bíblicos, mensajes motivacionales y grabaciones de servicios religiosos, alentando a sus seguidores a “caminar con fe, no con miedo”.
Aunque sus días como futbolista quedaron atrás hace tiempo, la reinvención de Alves como predicador refleja una transformación sorprendente de una de las figuras más extravagantes del fútbol: un hombre que alguna vez fue famoso por su espectáculo y su arrogancia, y que ahora lidera sermones sobre fe y humildad.
