'¡Hice mi tarea!' - Dominik Szoboszlai revela los secretos de su gol de tiro libre durante la victoria del Liverpool en la Champions League en Marsella
Szoboszlai cobró un tiro libre por debajo de la barrera del Marsella.
Los gigantes de la Premier League tuvieron que esperar hasta el tiempo de descuento del primer tiempo para adelantarse. Pensaron que tendrían la oportunidad de hacerlo desde el punto de penalti después de una mano en el borde del área. Una revisión del VAR les dejó con 18 yardas por cubrir, en lugar de 12.
Eso no importó a Szoboszlai, quien notó que el Marsella no tenía un 'tapón' tumbado en el suelo detrás de su barrera. Se sintió tentado a intentar algo ingenioso, con el Liverpool habiendo preparado para tal eventualidad.
Szoboszlai le dijo a TNT Sports que optó por ir por debajo de la barrera, en lugar de por encima o alrededor de ella: “Sí, hice mi tarea. Me dijeron que si nadie está tumbado tal vez pueda tener la oportunidad de golpearla por debajo de la barrera y nadie estaba tumbado, así que lo intenté y funcionó.”
- Getty
Slot revela quién fue responsable de la ingeniosa jugada a balón parado
El jefe de los Reds, Arne Slot, reveló a LFCTV que el entrenador de porteros Xavi Valero fue el responsable de implementar el plan para el tiro libre, con el Liverpool contento de que una gran polémica de penalti no interrumpiera su progreso. Dijo: "Fue un momento de Dom, un gran trabajo de Xavi también. Aunque, creo que no debería haber sido Dom quien tomó ese balón. Debería haber sido Mo [Salah] porque debería haber sido un penalti.
"Tantas veces esta temporada hemos estado en el lado equivocado de las decisiones arbitrales y de nuevo esta noche. También he dicho tantas veces que no deberíamos depender de estas decisiones equivocadas y aún así deberíamos ser capaces de ganar el partido.
"Eso es realmente positivo y estoy 100 por ciento seguro de que no puede continuar así con todas estas decisiones en nuestra contra. Llegará un momento en que las cosas volverán a la normalidad. Mientras tanto, tenemos que asegurarnos de rendir de la mejor manera posible y eso es lo que hemos hecho esta noche."
Gerrard elogia a Szoboszlai por quitarle el tiro libre a Salah
La leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, fue otro de los que quedaron impresionados por la compostura de Szoboszlai, y su forma en general a lo largo de la campaña 2025-26. El ex capitán de los Reds le dijo a TNT Sports: “Si se mantiene humilde y sigue trabajando en su juego, sigue queriendo desarrollarse, crecer y mejorar, porque nunca paras a cualquier edad, siempre puedes mejorar.
“Si se mantiene humilde y sigue trabajando de la manera correcta, puede llegar a otro nivel. Creo que el talento está ahí, y pienso que tendrá las personas adecuadas a su alrededor para continuar, para convertirse en un centrocampista aún mejor.
“Solo debes mantener un poco de humildad, porque en las últimas semanas, ha habido un poco de ego apareciendo con el golpe de tacón desde seis yardas y destrozando el penalti [contra Burnley al travesaño].
“Creo que hay un nivel de clase mundial para él. Creo que ha mostrado en ciertos partidos esta temporada que es capaz de eso, y esta es la vez más consistente que lo he visto. Me encanta verlo, lleno de energía, excelente sin el balón. Será una pena si no sigue adelante y se lleva a sí mismo al siguiente nivel. Creo que está ahí para él.”
Gerrard continuó diciendo sobre Szoboszlai asumiendo el lanzamiento de tiros libres del superestrella egipcio Salah, quien estaba de regreso en las filas de los Reds después de su participación en la Copa Africana de Naciones: “Creo que es más importante cuando estás en una forma fantástica, cuando juegas realmente consistente y estás en un buen lugar. Puedes ver que está rebosante de confianza.
“Lo que me encantó del tiro libre, incluso antes de que lo tomara, es que tiene a Salah en su oído. Está cubriendo su cara y dice 'Quiero tomar esto, es para un zurdo, déjamelo a mí'. [Szoboszlai] simplemente no toma una palabra del jugador más icónico que Liverpool ha tenido en mucho tiempo. Así que me encanta su confianza. Me encanta que confíe en sí mismo.
“La ejecución es tremenda, pero creo que eso se hizo en el campo de entrenamiento días atrás. Ha ido al departamento de analistas, sabe que esta barrera salta, sin dormirse. En realidad es un tiro libre fácil cuando lo piensas.
“Creo que la mayoría de los jugadores, cuando Salah está en tu oído y está desesperado por tomarlo, te haces a un lado y respetas eso. Pero me encanta la forma en que Dominik Szoboszlai dice ‘ni hablar’ y no presta atención en absoluto.”
- Getty Images Sport
Progreso en la Liga de Campeones: Los Rojos cerca de los octavos de final
La victoria en el sur de Francia ha mantenido a Liverpool en camino para la clasificación automática a los últimos 16 de la competición de la Champions League. Están determinados a asegurarse de que vuelvan a estar en ese escenario la próxima temporada, con el equipo de Slot actualmente en cuarta posición en la tabla de la Premier League, un punto por delante del grupo perseguidor mientras se preparan para un viaje a Bournemouth el sábado.