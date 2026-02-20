Getty/GOAL
«Hay que echarle huevos»: Gary Lineker cuestiona la mentalidad del Arsenal en la lucha por el título de la Premier League tras su último tropiezo
Los nervios están a flor de piel mientras se reduce la ventaja del Arsenal.
Los probados ganadores de Pep Guardiola podrían acercarse al Arsenal el sábado, cuando reciban al Newcastle, mientras que los Gunners se enfrentarán a su archirrival, el Tottenham, el domingo.
Los nervios estarán a flor de piel en el norte de Londres, ya que Arteta vio cómo su equipo cedía dos valiosos puntos de forma dramática ante el Wolves en la última jornada. El Arsenal ganaba 2-0 en Molineux, ante el colista, pero el rival remontó y empató en el minuto 94.
Lineker pide al Arsenal que demuestre su valía.
El Arsenal solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos de la Premier League, lo que ha permitido que los equipos que le siguen se acerquen en la clasificación, y ha terminado como subcampeón en cada una de las últimas tres temporadas. Lineker quiere ver algo de garra y espíritu de lucha en el Emirates Stadium.
El exdelantero de Inglaterra y presentador de Match of the Day ha declarado en el podcast The Rest Is Football: «¿Creéis que el Arsenal solo necesita echarle huevos? Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que recomponerse y ser un poco más agresivos.
«Ser un poco más ofensivos, especialmente cuando van por delante. ¿Es solo un problema de mentalidad para el Arsenal, es un pequeño tropiezo en la temporada por el que todos los equipos pasan en algún momento?
Yo sospecho que seguirán adelante y ganarán el título, pero esto podría ser un pequeño revulsivo que necesitan para enderezar el rumbo. El Manchester City está ahora a solo cinco puntos del Arsenal y tiene un partido menos.
Supongo que la pregunta es si el City puede ser tan brillante como lo fue cuando ganó el título cuatro temporadas seguidas, en ese periodo en el que prácticamente ganó todos los partidos después de Navidad, sin perder ningún punto. No estoy muy seguro de que el Manchester City esté a ese nivel o pueda ser lo suficientemente constante como para alcanzar al Arsenal».
Shearer cree que los Gunners seguirán luchando por el título de la Premier League.
Lineker estaba hablando con el máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League, Alan Shearer. Este respondió: «Probablemente seguirán ganando, pero por poco. Creo que si necesitas un partido después de lo que ha pasado, no está mal que sea contra tus rivales locales. Sé que tienen un nuevo entrenador y que es fuera de casa, pero qué respuesta sería ir y ganar al Tottenham este fin de semana.
Nunca esperé que el Arsenal lo tuviera fácil, siempre supe que habría baches y todo lo demás, momentos de nerviosismo. La gente va a lanzar preguntas y críticas, y hay que superarlo. Esperaba que esto sucediera. Veamos de qué están hechos».
Shearer añadió sobre la presión a la que está sometido Arteta: «Si no gana la liga, puede que no siga en el Arsenal. Después de las oportunidades que han tenido para ganarla y de terminar segundos, con lo que han gastado en los jugadores que tienen y la posición en la que se encuentran, tienen que ganarla.
«Mentalmente, quizá [la Champions League] sea una barrera más fácil de superar para ganar que la Premier League, debido a lo que les ha pasado en la Premier League».
Morgan preocupado por igualar el éxito de los «Invincibles»
Piers Morgan es uno de los seguidores más apasionados del Arsenal y teme que se esté produciendo otra implosión en el Emirates. En una serie de publicaciones en redes sociales tras el decepcionante empate ante el Wolverhampton, dijo: «Por Dios. ¿Qué estáis haciendo, Arsenal? Nos estamos ahogando. Otra vez.
No es suficiente. Si queréis ser campeones, @Arsenal, despertad antes de que sea demasiado tarde. La actuación de la segunda parte de anoche fue la peor que he visto en años. Excepto @_DeclanRice, que demostró el nivel de intensidad y empuje que deben alcanzar los demás jugadores».
Los legendarios «Invincibles» de 2003-04 fueron el último equipo del Arsenal en conquistar el título de la Premier League. La generación de 2025-26 está en la lucha por un cuádruple sin precedentes, ya que sigue en la Champions League, la Carabao Cup y la FA Cup, pero el ajetreado calendario y las crecientes expectativas pueden estar empezando a pasar factura.
