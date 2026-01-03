Cuando Eze firmó por el Arsenal el verano pasado, Arteta no tuvo más que elogios para el exjugador del Palace. El español dijo que el talento de Eze era "incuestionable" y que tenía en sí mismo la capacidad de producir "momentos mágicos". Y después de su hat-trick contra el Tottenham en noviembre, el técnico de 43 años describió su actuación como "increíble".

Él dijo a los periodistas: "Miro las estadísticas y ¿cuándo fue la última vez que alguien anotó un hat-trick en un derbi del norte de Londres? Hace muchos, muchos, muchos años. Eso te habla de la dificultad, pero no es coincidencia. Después del servicio internacional, tuvo dos días libres, y él dijo, 'no, quiero entrenar al día siguiente, quiero practicar.' Me estaba haciendo preguntas sobre su posicionamiento, sobre su ritmo, sobre esto. Cuando un jugador tiene ese talento, tiene un cerebro, y tiene esa disposición para ser mejor y para impactar en el equipo, estas cosas pasan."

Sin embargo, avanzando al presente, Eze no ha jugado ni un solo minuto en ninguno de los últimos tres partidos de la Premier League del Arsenal, con Leandro Trossard y Martin Odegaard preferidos en el ataque. Entonces, ¿qué ha cambiado?