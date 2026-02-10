Getty Images Sport
¿Harry Maguire se queda? El tan criticado defensa del Manchester United está a punto de firmar un nuevo contrato tras su notable cambio de rumbo bajo la dirección de Michael Carrick.
Maguire vuelve al equipo del Manchester United tras el nombramiento de Carrick.
La experiencia y el liderazgo de Maguire fueron muy valorados por el exentrenador Rubén Amorim, aunque no siempre fue titular habitual. En los últimos años se han fichado a jugadores como Matthijs de Ligt y Leny Yoro, pero Maguire ha seguido siendo una presencia constante en la defensa, con 40 partidos disputados en todas las competiciones la temporada pasada y cuatro goles marcados.
El defensa inglés está a punto de firmar un nuevo contrato.
Ahora, según el Daily Mail, Maguire está a punto de ser recompensado por sus buenas actuaciones últimamente. La publicación afirma que es «cada vez más probable» que el exjugador del Leicester City reciba una nueva oferta, ya que su contrato actual expira en verano.
Maguire tiene actualmente un contrato de 180 000 libras semanales y se cree que quiere permanecer en Old Trafford todo el tiempo que pueda, tras llegar a Manchester en 2019 en un traspaso de 80 millones de libras (93,6 millones de euros/101,6 millones de dólares) procedente del Leicester. Según se informa, se espera que se pueda llegar a un acuerdo en cuanto al salario y la duración del nuevo contrato. Maguire ha disputado 260 partidos en todas las competiciones con el club, ganando la Carabao Cup 2022-23 y la FA Cup 2023-24.
El central ya es libre para negociar posibles nuevos contratos con equipos de toda Europa, y se cree que el AC Milan, uno de los grandes de Italia, se ha puesto en contacto con el United durante el mercado de fichajes de enero. También se cree que el Al-Qadsiah, equipo de la Liga Profesional Saudí, ahora dirigido por Brendan Rodgers, ha mostrado su interés.
Maguire impresiona en ausencia de De Ligt
De Ligt se ha convertido en un líder importante en la defensa del United, pero el holandés ahora se enfrenta a una lucha para volver al equipo una vez que se recupere de su lesión, ya que Maguire está rindiendo bien junto a Martínez.
El exdefensa del United Wes Brown ha respaldado recientemente a Maguire para que renueve su contrato, afirmando: «Si Amorim siguiera en el cargo, Maguire definitivamente no renovaría, pero Michael Carrick ha llegado, Harry está jugando y también están De Ligt, Yoro y otros fantásticos defensas jóvenes que han destacado. Así que es una decisión importante. Creo que si dependiera de Michael, le encantaría quedarse con él, porque creo que ha demostrado que puede hacer el trabajo. Es tan simple como eso.
«Por la forma en que Harry está jugando en este momento, estoy seguro de que habrá conversaciones entre bastidores en las que otros equipos estarán muy interesados en ficharlo en verano».
La batalla por los cuatro primeros puestos se recrudece mientras los Red Devils apuntan a la Champions League.
El United ha mostrado un rendimiento espectacular desde que Carrick fue nombrado entrenador interino hasta el final de la temporada. En los dos primeros partidos a cargo del excentrocampista del United, se produjeron sorpresivas victorias sobre el Manchester City y el Arsenal, a las que siguieron otras sobre el Fulham y el Tottenham Hotspur. Estos éxitos han catapultado a los Red Devils al cuarto puesto de la Premier League antes de la jornada de entre semana, y otros tres puntos contra el West Ham United el martes por la noche les permitirían superar al Aston Villa por diferencia de goles.
Después, el United no volverá a jugar hasta el lunes 23 de febrero, cuando visite al Everton, y luego tendrá una serie de partidos que incluyen enfrentamientos con el Crystal Palace, el Newcastle United y el Villa.
En cuanto a los contratos, el United ya ha confirmado que el experimentado centrocampista Casemiro dejará el club al final de la temporada, mientras que también es probable que el defensa Tyrell Malacia, marginado del equipo, busque un nuevo club durante el mercado de fichajes de verano.
Traducido automáticamente por GOAL-e
