Harry Kane rompe el silencio sobre los vínculos de transferencia con el Barcelona mientras admite que las conversaciones para una extensión con el Bayern Múnich aún no han comenzado
Las conversaciones de contrato con el Bayern aún no han comenzado
Kane ha confirmado que el contacto con "nadie" del Bayern Múnich sobre extender su contrato actual no ha sido solicitado en este momento.
"No he tenido contacto con nadie, nadie me ha contactado," le dijo a BILD. "Me siento muy cómodo en la situación actual, aunque aún no hemos discutido mi situación con el Bayern."
Crucialmente, desde la perspectiva del Bayern, añadió: "No hay prisa. Estoy realmente feliz en Múnich. Se puede ver en la forma en que estoy jugando. Si hay contacto, entonces veremos. Pero no estoy pensando en la nueva temporada aún. Primero está el Mundial en el verano. Y es muy improbable que algo cambie después de esta temporada."
Su respuesta a una pregunta sobre si los aficionados del Bayern deberían preocuparse fue: "No lo creo."
Barcelona busca al sucesor de Lewandowski
Kane ha estado fuertemente vinculado con Barcelona mientras los catalanes sopesan un posible futuro sin Robert Lewandowski, quien termina contrato al final de esta temporada y cumplirá 38 años en agosto.
Barcelona ha disfrutado de un tremendo éxito al depositar su confianza en el veterano polaco, incluso en esta etapa tardía de su carrera, y podría intentar replicar ese modelo con Kane, que cumplirá 33 años en julio.
Se cree que el ex estrella del Tottenham Hotspur tiene una cláusula de rescisión en su contrato con el Bayern fijada en €65 millones (£57m/$75m). Esto hace que Kane sea eminentemente asequible en este mercado y podría asegurar la posición de No.9 en Barcelona durante los próximos tres o cuatro años. La única pega es que la cláusula debe ser activada por el propio Kane, lo que obviamente requiere que esté al menos un poco inseguro sobre su futuro en Múnich, y necesita hacerse antes de finales de enero.
Informes locales en Barcelona han afirmado que Kane está "considerando" la idea.
El mensaje constante de Kane sobre el Bayern
Bayern ha dicho abiertamente múltiples veces lo feliz que ha estado, y sigue estando, con Bayern.
"He dicho a lo largo de toda mi carrera, no soy alguien a quien le guste pensar demasiado en el futuro. Estoy extremadamente feliz aquí", dijo a ESPN en abril de este año.
"Creo que tenemos un equipo fantástico, un cuerpo técnico fantástico y simplemente siento que mientras sienta que estoy en la mejor condición, quiero jugar al nivel más alto posible, y esto es tan alto como se puede conseguir. Sé que mucho puede cambiar en el fútbol en muy poco tiempo y pueden pasar cosas, pero en última instancia mi enfoque está aquí. No estoy pensando en ninguna otra liga ni en ningún otro equipo. Y con el fútbol, me gusta simplemente seguir la corriente y en este momento la corriente está aquí en el Bayern Múnich."
El mes pasado, Kane le dijo al Daily Mail que considera al Bayern su "segundo hogar".
Dijo: "Tenemos una gran oportunidad para todos los trofeos este año. Siempre que empiezas una temporada con el Bayern, eres favorito. No hemos tenido grandes recorridos en las copas desde que estoy aquí, así que queremos intentar corregir eso. Luego en la Champions League, todavía son las primeras etapas, pero en última instancia se trata de intentar ganar la competición. Y entrando al Mundial, quieres estar en tu mejor forma.
"Bayern es conocido en toda Europa cada año como uno de los mejores y uno de los favoritos para ganar la Champions League. Quería ponerme a prueba a ese nivel y me ha encantado dentro y fuera del campo. Ahora se siente como mi segundo hogar. Estoy disfrutando cada momento y espero que continúe."
Barcelona necesita una decisión urgente de Kane
A juzgar por los comentarios de Kane sobre estar feliz donde está, no le da a Barcelona la mejor oportunidad. Eso podría cambiar si las conversaciones sobre su contrato con el Bayern no se dan, aunque sus términos actuales no vencen hasta 2027 y, como dijo el propio jugador, "no hay prisa" en ese frente.
Por el contrario, Barcelona necesita que sea una urgencia debido a la fecha límite para la activación de la cláusula de rescisión. Pero si hay suficiente tiempo para eso, cuando la mente de Kane está firmemente enfocada en lo que queda de la temporada con el Bayern y luego en la Copa Mundial de verano con Inglaterra, parece poco probable.