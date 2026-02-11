Getty Images Sport
Harry Kane persigue otro trofeo con un penalti crucial, mientras el Bayern de Múnich alcanza las semifinales de la DFB-Pokal con una trabajada victoria contra el RB Leipzig.
La gran victoria del Bayern en la copa
El Leipzig pensó que había marcado el primer gol en los primeros cinco minutos, cuando Yan Diomande entró por la derecha, regateó a tres rivales y encontró a Christoph Baumgartner, que remató con suavidad. Sin embargo, la revisión del VAR reveló que Baumgartner estaba en fuera de juego.
Antes de llegar al minuto 20, Harry Kane tuvo su primera gran oportunidad de marcar, pero su disparo desde 12 metros fue despejado sobre la línea de gol. A continuación, Kane vio cómo su remate de cabeza al segundo palo era bloqueado por su propio compañero Aleksandar Pavlovic, aunque de forma involuntaria, antes de que Luis Díaz enviara un disparo por encima del larguero.
Baumgartner estuvo a punto de abrir el marcador para el Bayern antes del descanso, cuando encontró a David Raum, pero su potente disparo fue bien atajado por Manuel Neuer.
Antes del descanso, Marten Vandervoort realizó dos paradas excepcionales para mantener el empate del Leipzig, pero en la segunda parte, justo después de la hora de juego, su pierna colgante derribó a Josip Stanisic, y Kane se adelantó para marcar finalmente desde 12 metros.
Y en tres minutos, el Bayern marcó el segundo, gracias a un remate certero de Díaz tras un brillante pase de Michael Olise.
Ahora, el gigante bávaro tiene que prepararse para la semifinal, la primera vez que alcanza esta fase en esta competición desde 2020.
El jugador más valioso
Kane es implacable. En lo que respecta a las lecciones que deben aprender los jóvenes delanteros, este es un ejemplo absolutamente clásico de cómo recuperarse tras fallar ocasiones. Los mejores delanteros simplemente piensan que marcarán la siguiente; falló cuatro grandes oportunidades, pero cuando se le presentó la ocasión de marcar desde el punto de penalti, la red se estremeció. Como todos sabíamos que ocurriría.
El gran perdedor
Vandervoort estaba jugando muy bien, hasta que extendió una pierna y le dio al Bayern el impulso que necesitaba para seguir adelante y ganar el partido. Después de que Kane marcara, el Bayern consiguió su segundo gol en cuatro minutos. Las fichas de dominó cayeron todas a la vez. Ahora pasarán a semifinales y, lamentablemente, el portero tiene que asumir toda la responsabilidad.
Valoración del partido (sobre cinco): ⭐⭐⭐
