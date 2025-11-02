Getty Images
Harry Kane 'considera' la posibilidad de unirse al Barcelona con el contrato del delantero del Bayern Múnich próximo a renovarse
Kane se convierte en un objetivo clave para el Barcelona
Kane tiene contrato con el Bayern hasta junio de 2027, pero tiene una cláusula de rescisión en su acuerdo que podría permitirle dejar el club por tan solo £57 millones a partir del próximo verano. Sin duda, habrá una serie de los clubes más importantes de Europa persiguiendo la firma del goleador y el Barcelona ha emergido como uno de los principales contendientes.
Los Blaugrana necesitarán un nuevo delantero para liderar su línea de ataque si Robert Lewandowski deja el club al final de su contrato, que expira en junio de 2026. Según SPORT, Julian Alvarez del Atlético de Madrid es su principal objetivo, pero podría resultar demasiado costoso llevárselo de la capital española y traerlo a Cataluña. Erling Haaland del Manchester City también parece estar más allá del músculo financiero del Barcelona con problemas de liquidez.
El informe del medio catalán indica que el club ahora está considerando a Kane como una opción más viable que las opciones de delantero más jóvenes. El club ha hecho comparaciones entre el máximo goleador histórico de Inglaterra y Lewandowski, quien se unió al club en una transferencia libre después de varias campañas llenas de goles en Baviera. El legendario delantero polaco ha demostrado ser un gran éxito en el Camp Nou y, a pesar de tener ahora 37 años, su capacidad goleadora no ha disminuido.
Al igual que Lewandowski, Kane nunca ha dependido de la velocidad para su capacidad goleadora y podría rendir al más alto nivel bien entrada la treintena. Dado esto, pagar más de £50 millones por un delantero de 32 años que aún está en su mejor momento podría seguir siendo una fuerte inversión, especialmente si logran exprimir cuatro o cinco años de las piernas del inglés.
La carrera por Kane se intensifica
Barcelona enfrentará una fuerte competencia si optan por moverse por Harry Kane. Los clubes de la Premier League sin duda intentarán tentar al delantero con un regreso a la liga donde aún podría romper el récord de Alan Shearer por la mayor cantidad de goles. Tottenham Hotspur estará soñando con traer de vuelta a su antigua estrella de la academia a norte de Londres, pero si la desarmonía y las malas actuaciones persisten, es poco probable que los Spurs puedan igualar los salarios o las demandas de fútbol de la Liga de Campeones que Kane exigiría.
Los clubes en Arabia Saudita también serán capaces de superar cualquier oferta de contrato lucrativa y podrían proporcionar al delantero del Bayern con sumas de dinero impresionantes. Un traslado a la Saudi Pro League podría estar en las cartas, pero supuestamente Kane está esperando hasta el final de la temporada actual antes de decidir dónde llevará sus botas de tiro a continuación.
Bayern apunta a la gloria
Por encima de todo, Kane sigue siendo un jugador del Bayern y puede que incluso quiera quedarse en Alemania, donde está en una de las mejores formas de su carrera. Con 25 goles y cuatro asistencias en 20 partidos, los gigantes bávaros parecen ser una combinación perfecta para Kane.
El equipo de Vincent Kompany ganó el título de la Bundesliga la temporada pasada y parece estar preparado para ganarlo de nuevo este año, con Kane en el corazón de este triunfo. Aunque el club le ha entregado al delantero el primer gran trofeo de su carrera, ganar la Liga de Campeones es un sueño que Kane no ha mantenido en secreto. Si el Bayern no logra levantar el trofeo esta temporada, siendo uno de los pocos equipos destacados, el delantero podría probar suerte en otro lugar.
Choque de los gigantes europeos
Bayern y Kane pueden demostrar cuán fuertes son sus credenciales para ser campeones de Europa cuando se enfrenten a los actuales campeones del torneo Paris Saint-Germain el martes. Si Bayern encuentra la manera de superar al equipo de Luis Enrique en la capital francesa, enviarán un ambicioso mensaje al resto de Europa.
