¿Harry Kane al Barcelona? El candidato presidencial esboza un plan para fichar al astro del Bayern de Múnich si gana las próximas elecciones, ya que afirma que ya se ha contactado con el entorno del capitán de Inglaterra
El candidato de Barcelona planea una oferta por Kane
Según ESPN, Vilajoana ha esbozado su ambicioso plan de fichar a Kane del Bayern si gana las próximas elecciones presidenciales, que están previstas para el mes que viene. Es uno de los cuatro candidatos confirmados, y su llamativa campaña se centra en su idea de traer a Kane a Cataluña.
Ha declarado: «Lo que nos falta es un delantero. Un delantero centro capaz de enlazar el juego, pero que también sea letal en el área. Creo que también necesitamos un buen central. No digo que los que tenemos no sean buenos, pero necesitamos un central que compense la juventud y la inexperiencia.
Creo que con estos dos fichajes, y con lo que tenemos en las categorías inferiores, con lo que ya tenemos en el equipo, no necesitaríamos hacer tantos cambios».
Cuando se le pidió que identificara un objetivo específico para el puesto de delantero centro, añadió: «Hay uno. De hecho, ya hemos establecido contacto y creo que es un jugador que encajaría muy bien, dependiendo de su situación contractual: se trata de Harry Kane.
«Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retrasar su posición para conectar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador, un rematador.
Es un jugador que aporta movilidad. También rinde bien cuando los equipos se repliegan. Aportaría mucho al juego del Barcelona».
Cláusula contractual de Kane
Según el informe, Kane tiene una cláusula de rescisión en su actual contrato con el Bayern que asciende a unos 60 millones de euros (52 millones de libras esterlinas/70 millones de dólares). Su contrato expira en 2027, pero se dice que las negociaciones para su renovación siguen en curso.
La leyenda del Bayern Lothar Matthaus insiste en que se quedará: «No creo que vaya a dejar el Bayern. El dinero no es su máxima prioridad, sino sentirse cómodo con los entrenadores, sus compañeros de equipo y su familia.
Se ha adaptado bien con sus hijos. Traer a su familia es un gran paso. Tengo la sensación de que el dinero no es lo que le importa. En Arabia Saudí probablemente ganaría tres o cuatro veces más. Estoy convencido de que Harry Kane renovará su contrato con el FC Bayern».
Pero Vilajoana cree que se le puede convencer para que se vaya, y añade: «También sé que le gusta Barcelona. De hecho, hay muy pocos jugadores a los que no les guste Barcelona. Así que es cuestión de hablarlo, obviamente».
¿Ocuparía el lugar de Rashford?
No está claro si la llegada propuesta de Kane tendría un efecto dominó para Marcus Rashford, que actualmente está cedido en el club. El Barça tiene una opción para ficharlo de forma permanente en verano.
Vilajoana añadió: «Soy de los que creen que siempre hay que mirar primero dentro de la propia casa, como siempre he dicho, y luego mirar fuera, dependiendo de las características de los jugadores que se tienen», dijo Vilajoana sobre la posibilidad de pagar la cláusula de Rashford.
«Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de Jan Virgili, que actualmente juega en el Mallorca. Es un gran extremo. Quizás consideraría [ejercer la cláusula para volver a ficharlo] como una opción, por ejemplo, en lugar de pagar la cláusula de Rashford.
«Dicho esto, no es solo el presidente quien llega y toma la decisión. El presidente llega, pone las cosas sobre la mesa, se barajan alternativas, se debate y se toma una decisión.
Lo que tengo claro es que si [fichar a Rashford] se considera la mejor decisión desde el punto de vista deportivo, habrá dinero para hacerlo realidad».
¿Qué viene después?
El Barcelona está intentando ganar la Liga, pero se ha quedado atrás respecto al Real Madrid en la carrera por el título, tras perder por 2-1 ante el Girona a mitad de semana, lo que le deja a dos puntos del líder.
