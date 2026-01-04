Harry Kane admite que aprender alemán ha sido un desafío y deja pista sobre su futuro en el Bayern Múnich

En los últimos meses, Kane ha sido vinculado con un posible traspaso al Barcelona o un regreso a la Premier League. Sin embargo, su contrato con el Bayern se extiende hasta el verano de 2027 y, a pesar del interés, parece que no contempla una salida a corto plazo.

En diciembre, el delantero declaró: “No he tenido contacto con nadie, nadie me ha buscado. Me siento muy cómodo en mi situación actual, aunque todavía no hemos hablado sobre mi futuro con el Bayern. No hay prisa. Estoy realmente feliz en Múnich. Se nota en mi forma de jugar. Si llega algún contacto, ya veremos. Pero no estoy pensando en la próxima temporada todavía. Primero está la Copa del Mundo este verano. Y es muy improbable que algo cambie después de esta temporada”.

Esta semana, añadió: “Múnich es nuestro hogar ahora, mi familia y yo nos sentimos muy cómodos aquí. El club y los aficionados son fantásticos. Múnich siempre tendrá un lugar en mi corazón”.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, también ha dejado claro su interés en mantener al exjugador cedido del Millwall en el club:

“Harry sabe exactamente lo que quiere y tenemos planes para él. Nos gustaría continuar, podemos imaginarnos eso perfectamente, pero, básicamente, discutiremos todo con Harry”.