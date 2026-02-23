Hansi Flick envía un mensaje claro a Lamine Yamal tras la airada reacción del joven prodigio del Barcelona al ser sustituido en la victoria ante el Levante

La victoria del Barça lo ha vuelto a colocar en lo más alto de la tabla de la Liga, con un punto de ventaja sobre su rival en el Clásico, el Real Madrid. Un gol tempranero de Marc Bernal les puso por delante frente al Levante y ayudó a calmar los nervios.

Flick añadió: «Marcar pronto fue muy importante; vimos la confianza que teníamos desde el principio. A medida que avanzaba el partido, mejoramos y merecimos ganar».

Continuó hablando del valor de Bernal para la victoria, ya que el jugador de 18 años, formado en la cantera, fue titular en el centro del campo: «Cuando juegas con un bloque tan bajo, necesitas la ayuda de los centrocampistas, que suben desde la segunda línea. Marc es un gran jugador para el futuro. Espero que tenga un futuro brillante si se mantiene sano».

Flick añadió sobre el rendimiento general de Bernal, que sigue creciendo en su papel de estrella senior en Cataluña: «Ha hecho un gran trabajo, nos ha dado estructura con el balón, sabe dónde tiene que estar en todo momento, controlando el balón. Me gusta verlo jugar».

La estrella holandesa Frenkie de Jong marcó el segundo gol del Barcelona en el partido, tras una asistencia del versátil internacional portugués Joao Cancelo. El lateral de 31 años está viviendo su segunda etapa con el Blaugrana y está causando un gran impacto, ya que influye en el juego en ambos extremos del campo.

Flick elogió al exdefensa del Manchester City y del Al-Hilal: «Ha estado fantástico, ha creado ocasiones y eso es lo que quiero ver. Ha demostrado sus puntos fuertes. Nos puede ayudar mucho».