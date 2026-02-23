Getty
Traducido por
Hansi Flick envía un mensaje claro a Lamine Yamal tras la airada reacción del joven prodigio del Barcelona al ser sustituido en la victoria ante el Levante
Yamal quiere jugar cada minuto de cada partido.
Yamal sigue reforzando su reputación como uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial. Se espera que llegue a ganar varios Balones de Oro. Sin embargo, se han planteado algunas dudas sobre su actitud y la necesidad de evitar dejarse llevar por su propio éxito.
Flick no tiene ninguna preocupación al respecto, ya que en el Camp Nou consideran positivo que su temperamental número 10 quiera jugar cada minuto de cada partido. Estaban en condiciones de dar a Yamal un breve descanso tras marcar tres goles contra el Levante.
Flick reacciona ante la sustitución de Yamal.
Yamal asistió a Fermín López en el tercer gol del Barça en el minuto 81, con lo que cumplió con su cometido del día. El joven se mostró visiblemente frustrado al tener que sentarse en el banquillo antes de que sonara el pitido final.
Flick se apresuró a restar importancia al asunto después del partido y, cuando los periodistas le preguntaron por el comportamiento de Yamal, respondió: «¿Qué reacción? ¿Que estaba enfadado? Es normal. Para mí, lo más importante es que ganamos y que también tenemos jugadores que merecen jugar, como [Roony] Bardghji.
Me gustó su actitud cuando entró. Eso es todo. Vosotros le dais mucha importancia a todo lo que hace Lamine. Si está molesto porque fue sustituido, es humano».
La estrella adolescente Bernal vuelve a llamar la atención del Barcelona
La victoria del Barça lo ha vuelto a colocar en lo más alto de la tabla de la Liga, con un punto de ventaja sobre su rival en el Clásico, el Real Madrid. Un gol tempranero de Marc Bernal les puso por delante frente al Levante y ayudó a calmar los nervios.
Flick añadió: «Marcar pronto fue muy importante; vimos la confianza que teníamos desde el principio. A medida que avanzaba el partido, mejoramos y merecimos ganar».
Continuó hablando del valor de Bernal para la victoria, ya que el jugador de 18 años, formado en la cantera, fue titular en el centro del campo: «Cuando juegas con un bloque tan bajo, necesitas la ayuda de los centrocampistas, que suben desde la segunda línea. Marc es un gran jugador para el futuro. Espero que tenga un futuro brillante si se mantiene sano».
Flick añadió sobre el rendimiento general de Bernal, que sigue creciendo en su papel de estrella senior en Cataluña: «Ha hecho un gran trabajo, nos ha dado estructura con el balón, sabe dónde tiene que estar en todo momento, controlando el balón. Me gusta verlo jugar».
La estrella holandesa Frenkie de Jong marcó el segundo gol del Barcelona en el partido, tras una asistencia del versátil internacional portugués Joao Cancelo. El lateral de 31 años está viviendo su segunda etapa con el Blaugrana y está causando un gran impacto, ya que influye en el juego en ambos extremos del campo.
Flick elogió al exdefensa del Manchester City y del Al-Hilal: «Ha estado fantástico, ha creado ocasiones y eso es lo que quiero ver. Ha demostrado sus puntos fuertes. Nos puede ayudar mucho».
- Getty/GOAL
Lucha por el título: el Barcelona vuelve a liderar la Liga tras la derrota del Real Madrid
El Barcelona aún tiene 13 partidos de Liga por disputar esta temporada, en su intento por revalidar el título nacional, y Flick se muestra satisfecho por volver a liderar la clasificación. El alemán dijo lo siguiente sobre la recuperación del primer puesto: «Es importante y positivo. Tuvimos la oportunidad tras el resultado del sábado y la aprovechamos. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Hoy hemos dado la respuesta que necesitábamos».
El Real Madrid cayó sorprendentemente por 2-1 ante el Osasuna en su último partido, lo que dejó la puerta abierta al Barça. El equipo de Flick volverá a la acción el sábado, cuando reciba al Villarreal, antes de disputar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, al que actualmente le gana por 4-0 en el global.
Anuncios