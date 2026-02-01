'¡Esto es lo malo!' - Hansi Flick critica a los jugadores del Barcelona por marcar solo tres goles en la victoria contra Elche

Barcelona continuó su fuerte racha de forma reciente el sábado por la noche, logrando su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones al vencer cómodamente a Elche gracias a los goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Los visitantes realizaron 30 tiros y acumularon un asombroso índice de goles esperados de 6.44, aunque el partido no fue completamente sencillo. Álvaro Rodríguez había igualado después de que Yamal abriera el marcador, con el esfuerzo de Rashford en el minuto 72 necesario para asegurar los puntos después de que Torres los hubiera puesto nuevamente por delante.

El resultado coloca a Barcelona de nuevo en la posición privilegiada en la carrera por el título en la máxima categoría de España, aunque el Real Madrid también está en buena forma y puede reducir la diferencia nuevamente a un punto si vencen a Rayo Vallecano el domingo por la tarde.