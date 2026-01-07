Hansi Flick confirma que el Barcelona está a punto de volver a fichar a Joao Cancelo después de deshacer el plan de transferencias: "Creo que tiene más sentido"
La búsqueda de Cancelo para encontrar un hogar a largo plazo
Cancelo, quien cumplirá 32 años en mayo, ya ha jugado para ocho clubes en su carrera, comenzando en Benfica antes de representar a Valencia, Inter, Juventus, Man City, Bayern Munich y Barcelona.
Actualmente está contratado por el equipo saudí Al-Hilal, después de unirse a ellos en una transferencia permanente en el verano de 2024. Sin embargo, espera regresar a Europa este mes mientras el mercado de fichajes está abierto. Inter había esperado traer a Cancelo de regreso a San Siro, pero él prefirió regresar a Barcelona.
- AFP
Flick proporciona actualización sobre los planes de Cancelo
Barcelona entró en la ventana de enero buscando reforzar sus opciones en defensa después de que el defensa central Andreas Christensen sufriera una lesión de ligamento cruzado anterior. El entrenador jefe Flick ha confirmado que, aunque inicialmente tenían en su agenda un reemplazo similar para Christensen, él y el director deportivo Deco decidieron que la oportunidad de traer de vuelta a Cancelo era demasiado buena para dejarla pasar.
En una conferencia de prensa el martes, Flick dijo: "Hablé con mi personal, y con Deco hablamos mucho. Y pensamos que cuando Ronald [Araujo] regrese, tendremos buenas alternativas en el centro de la defensa. Joao puede jugar en ambos lados, puede darnos buenas opciones. Pero al final, hasta ahora, no está hecho, pero estaría feliz si se concreta. Es otra opción para la ofensiva. Hablamos sobre fichar a un central, pero creo que tiene más sentido, creo que es una buena opción, y un jugador de alta calidad.
"Hemos tenido una situación en estos dos últimos años donde tenemos que ser inteligentes con los jugadores que fichamos. No es como los otros clubes, que pueden gastar cientos de millones en jugadores. Pero creo que es bueno, se puede ver que nuestros jugadores están progresando. Nuestros jugadores jóvenes se están desarrollando, y tenemos fe en ellos. Ahora tenemos la oportunidad de traer a un veterano. Lo apreciaría si viene."
Araujo cerca de regresar después de un mes fuera, pero Yamal tiene problemas de forma física.
El defensor del Barcelona Araujo está en disputa para jugar de nuevo después de tomar un descanso por salud mental durante diciembre. Los actuales campeones de La Liga tienen la oportunidad de defender su título de la Supercopa de España en Arabia Saudita esta semana, enfrentándose al Athletic Club en las semifinales y una final con el Real Madrid o el Atlético de Madrid esperando a los vencedores.
Cuando se le preguntó si Araujo podría hacer su regreso contra el Athletic el miércoles, Flick respondió: "Lo veremos en el entrenamiento. Quiero hablar con él. No hemos decidido todavía. Si está listo, tal vez cambiemos algo. En este momento, no está en nuestros planes."
Mientras tanto, hay preocupaciones sobre la condición física de Lamine Yamal antes del partido en el King Abdullah Sport City. No estuvo presente en una sesión de entrenamiento abierta, mientras que los medios catalanes SPORT y Mundo Deportivo informan que ha estado en un régimen individual centrándose en el trabajo de gimnasio.
- AFP
¿Qué viene después para el Barcelona?
Después de sus hazañas en la Supercopa de España, el Barcelona volverá a la acción en La Liga el 18 de enero con un viaje a la Real Sociedad. Esperarán tener a Cancelo registrado y listo para jugar a tiempo para ese partido en el País Vasco.