Hansi Flick celebra la actuación de Marcus Rashford en la heroica remontada del Barcelona ante el Eintracht Frankfurt

El encuentro en el Camp Nou estuvo lejos de ser la velada cómoda que muchos aficionados locales esperaban, mientras los visitantes de la Bundesliga desplegaban un plan diseñado para frustrar al Barcelona. Durante los primeros 45 minutos, funcionó a la perfección, neutralizando la creatividad blaugrana y obligando al equipo a jugar en zonas congestionadas del centro, donde las oportunidades eran escasas.

Sin embargo, la entrada de Marcus Rashford en la segunda mitad se convirtió en el catalizador de un cambio táctico que revirtió el rumbo del partido. El internacional inglés, adaptado rápidamente desde su cesión del Manchester United, reemplazó a Ferran Torres y se convirtió de inmediato en una amenaza directa y vertical que estiró la defensa alemana hasta el límite. Esto permitió al Barcelona asegurar los tres puntos gracias a dos goles de cabeza de Jules Koundé. Apenas cuatro minutos después de su ingreso, Rashford ya había dejado su huella, centrando el balón al segundo palo para que el francés igualara el marcador.