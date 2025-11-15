Hannah Hampton es duda para los partidos de Inglaterra mientras la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, actualiza sobre la lesión de la portera

Bompastor confirmó que Hampton se perderá al menos las próximas semanas de acción, descartándola de partidos clave tanto para el club como para la selección. La jugadora de 24 años completó el empate de su equipo con el Arsenal a pesar de la dolencia, pero fue descartada de la demolición a mitad de semana de las campeonas austríacas.

El Chelsea viaja a Liverpool mañana en la Superliga Femenina, antes de recibir al Barcelona en la Liga de Campeones Femenina el 20 de noviembre. La ganadora inaugural del Trofeo Yashin Femenino habría sido una titular indiscutible para el equipo de Sarina Weigman en la próxima ventana internacional mientras las campeonas europeas trabajan hacia la Copa Mundial Femenina 2027 en Brasil.

Hampton también estuvo ausente en el deber con Inglaterra el mes pasado debido a una lesión en el codo. Fue reemplazada por la portera del Manchester City, Khiara Keating, quien concedió dos goles en los primeros 20 minutos de su debut contra Brasil. Las Leonas finalmente cayeron en una derrota 2-1 ante la Seleçao.