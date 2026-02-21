«Han cumplido con lo prometido»: el Manchester City, favorito para arrebatarle el título de la Premier League al Arsenal, tras explicar la diferencia clave entre los contendientes

Lescott, que ganó dos títulos de la Premier League en cinco años con el City, dijo que los últimos fichajes del club, Antoine Semenyo y Marc Guehi, están jugando como si tuvieran experiencia en ganar títulos, a pesar de que acaban de llegar al Cityzens procedentes del Bournemouth y del Crystal Palace, respectivamente.

«Incluso los jugadores que han fichado y que no conocen, Marc Guehi y Semenyo, que no lo han ganado, están jugando como si fueran campeones», dijo. «Juegan con tranquilidad y sin tanta emoción como los jugadores del Arsenal, y creo que eso es clave. La experiencia que tienen algunos de los jugadores del Manchester City les permite transmitirla a los demás, mantener la calma y, con suerte, cruzar la línea de meta».

Cole añadió sobre Semenyo y Guehi: «Lo que han aportado estos dos chicos es hambre. Han luchado toda su vida para llegar a esta etapa y convertirse en campeones. Aportan hambre, aportan algo al equipo. Probablemente entran en el vestuario pensando: "Esto es lo que quería, estoy en el Manchester City, voy a ganar títulos". Entran en un ambiente relajado y eso les permite simplemente jugar sus partidos y aportar algo al equipo. Esta podría ser una de las mejores ventanas de fichajes de enero que haya tenido nunca un club que lucha por el liderato de la Premier League. Estos dos chicos han sido sensacionales».