Hall of Fame - Andriy Shevchenko, el rey del Este que conquistó Milán a fuerza de gol

Su debut tuvo lugar en un equipo de barrio, entrenado, de manera poco común para la época, por una mujer. Resulta aún más sorprendente pensar que, a los diez años, no logró superar una prueba de regate para ser admitido en una escuela deportiva de Kiev. Sin embargo, el talento era innato, imposible de ocultar. Tanto así que llamó la atención de un ojeador del Dinamo, Aleksandr Spakov, quien lo descubrió precisamente durante un torneo escolar.

Su relación con el balón, no obstante, estuvo lejos de ser sencilla. Su padre, Nikolaj, se oponía a que el pequeño Andriy jugara al fútbol, pues soñaba con que siguiera sus pasos y emprendiera una carrera militar al terminar la escuela. A ello se sumaba otro obstáculo: la distancia hasta el centro deportivo, que obligaba a cruzar toda la ciudad para asistir a los entrenamientos.

Como si no fuera suficiente, pocos meses después, el desastre nuclear de Chernóbil provocó la suspensión de todas las actividades deportivas. La familia Shevchenko se vio obligada a abandonar su hogar y trasladarse lejos, marcando una pausa forzada en el camino de un niño que, pese a todo, ya estaba destinado a cambiar su historia.