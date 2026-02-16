«¡Haciendo de víctima!» - El exdirector del Inter critica a la Juventus por sus «protestas exageradas» contra la polémica tarjeta roja a Pierre Kalulu y defiende a Alessandro Bastoni de las acusaciones de simulación

Aunque Moratti admitió que la teatralidad del defensa del Inter era innecesaria, no dudó en salir en defensa del internacional italiano, que se ha enfrentado a una oleada de ataques personales y abusos en las redes sociales. Incluso se ha pedido al seleccionador nacional, Gennaro Gattuso, que lo descarte para los próximos partidos, pero Moratti considera que ya ha sufrido lo suficiente.

«Creo que Gattuso puede prescindir de castigar a Bastoni. Para el defensa del Nerazzurri, los ataques a los que se enfrenta por parte de todo el mundo ya son un castigo», afirmó. «No me parece que merezca la pena. No sé por lo que pasó el pobre Bastoni en ese momento, pero ahora se encuentra en medio de una tormenta. Pobre chico. Espero que pase pronto y que lo que hizo no se convierta en un ejemplo. No vale la pena alargar esto durante un año; entendemos que fue un error y que cometió un fallo».

Cuando se le preguntó si el club tomaría alguna medida para castigar al defensa, el expropietario respondió: «Depende de la relación entre el entrenador y el jugador; no podemos saberlo con certeza. Está claro que el entrenador defiende al jugador en público, pero es posible que en privado le diga que tenga cuidado. ¿Qué habría hecho yo? Depende del jugador, del momento y de las circunstancias. No conozco lo suficiente a los jugadores como para decir qué haría».