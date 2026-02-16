Getty Images
«¡Haciendo de víctima!» - El exdirector del Inter critica a la Juventus por sus «protestas exageradas» contra la polémica tarjeta roja a Pierre Kalulu y defiende a Alessandro Bastoni de las acusaciones de simulación
El Inter se lleva la victoria tras una polémica tarjeta roja.
Aunque Moratti no dudó en señalar a la Juventus por su reacción, se mostró sorprendentemente sincero sobre la actuación del defensa del Inter Bastoni. Las repeticiones mostraron que no hubo contacto con el internacional italiano, pero el árbitro le mostró una segunda tarjeta amarilla en el minuto 42, dejando a los visitantes con 10 hombres durante la mayor parte del partido, con el marcador empatado a 1-1.
El Inter pronto se adelantó gracias a Francesco Pio Esposito en la segunda parte, pero la Juventus empató en el minuto 83. Justo cuando los bianconeri parecían dispuestos a llevarse un punto, Piotr Zielinski marcó el gol de la victoria en el minuto 90 para restablecer su ventaja de ocho puntos en lo alto de la Serie A. La derrota, que deja a la Juventus en quinta posición de la tabla, provocó una furiosa reacción del equipo visitante, que señaló la cuestionable expulsión de Kalulu como el momento clave que inclinó la balanza a favor del Inter.
Moratti critica las protestas de la Juventus
«Ahora la Juve se queja; se hace la víctima, y sin duda es víctima de un nuevo suceso. Me parece que han exagerado un poco en sus protestas, como si fueran una terrible víctima del fútbol italiano, pero la historia no los recuerda así», declaró Moratti a Radio Anch'io Sport. Aunque reconoció que la expulsión del francés fue dura, criticó la narrativa que sale del Allianz Stadium.
Continuó: «Las simulaciones son molestas, incluso las de aquellos que fingen recibir un golpe en la cara cuando en realidad lo han recibido en el pecho. Se han vuelto aburridas. La de Bastoni fue una simulación "entusiasta"; dio un salto increíble desde una extensión del brazo del oponente. Kalulu se arrepintió, pero aun así extendió el brazo y puso a Bastoni en posición de aprovechar la situación. Digamos que el chico se entusiasmó con esta posibilidad. Se convirtió en una injusticia porque Kalulu no cometió falta y Bastoni merecía algo por su simulación. El VAR ha complicado el fútbol: ha creado una falsa certeza de juicio a la que la gente se ha acostumbrado».
Defendiendo a Bastoni en medio de la tormenta en las redes sociales
Aunque Moratti admitió que la teatralidad del defensa del Inter era innecesaria, no dudó en salir en defensa del internacional italiano, que se ha enfrentado a una oleada de ataques personales y abusos en las redes sociales. Incluso se ha pedido al seleccionador nacional, Gennaro Gattuso, que lo descarte para los próximos partidos, pero Moratti considera que ya ha sufrido lo suficiente.
«Creo que Gattuso puede prescindir de castigar a Bastoni. Para el defensa del Nerazzurri, los ataques a los que se enfrenta por parte de todo el mundo ya son un castigo», afirmó. «No me parece que merezca la pena. No sé por lo que pasó el pobre Bastoni en ese momento, pero ahora se encuentra en medio de una tormenta. Pobre chico. Espero que pase pronto y que lo que hizo no se convierta en un ejemplo. No vale la pena alargar esto durante un año; entendemos que fue un error y que cometió un fallo».
Cuando se le preguntó si el club tomaría alguna medida para castigar al defensa, el expropietario respondió: «Depende de la relación entre el entrenador y el jugador; no podemos saberlo con certeza. Está claro que el entrenador defiende al jugador en público, pero es posible que en privado le diga que tenga cuidado. ¿Qué habría hecho yo? Depende del jugador, del momento y de las circunstancias. No conozco lo suficiente a los jugadores como para decir qué haría».
El VAR y el caos del Derby d'Italia
El incidente también ha reavivado el debate sobre las limitaciones del VAR, ya que la tecnología no pudo intervenir en la segunda tarjeta amarilla, dejando en pie la decisión del árbitro Federico La Penna. Este error llevó al designador de árbitros Gianluca Rocchi a llamar la atención al árbitro por su conducta durante lo que muchos han calificado como un derbi «arruinado».
Por ahora, Bastoni sigue en el ojo del huracán mientras Italia se prepara para las cruciales eliminatorias del Mundial, con el mundo del fútbol dividido sobre si la simulación «entusiasta» debe tener consecuencias más allá del pitido final. Mientras el Inter busca seguir adelante, la atención se centra en si el «pobre chico» podrá ignorar el ruido. Con la Juventus aún convulsionada por una derrota que considera fabricada por los árbitros, las repercusiones de este Derby d'Italia parecen destinadas a seguir candentes durante las próximas semanas.
