¡El Especial de Haaland! Erling obtiene su propio platillo en un restaurante chino de Manchester tras una visita sorpresa del superestrella obsesionado con la carne del Manchester City
La estrella del Manchester City exagera la situación.
Erling Haaland visitó recientemente el popular restaurante Happy Seasons MCR en Chinatown, causando revuelo entre el personal y los fanáticos. El delantero pidió la carne asada triple, que incluía pato asado y panceta crujiente. En homenaje al delantero noruego, el restaurante nombró el plato como 'Haaland Special'. La visita deleitó a los dueños, quienes son grandes seguidores del Manchester City. Sin embargo, luego revelaron que el plato ya estaba en el menú y ha sido un especial en el restaurante durante 40 años, aunque ahora las carnes asadas triples con arroz hervido llevan el nombre del internacional noruego.
Haaland causa revuelo en restaurante chino
El personal de Happy Seasons hizo dos publicaciones tras la visita de Haaland, una para mostrar su cara sonriente, otra del plato nombrado en su honor. La primera publicación dice: “¡Totalmente sorprendido al ver a @erling venir por un triple asado de carne! No podía creer mis ojos cuando entró, jaja. Gracias por venir amigo.”
La publicación de seguimiento describió el plato con gran detalle, diciendo: "¡El Especial Haaland! ¡Solo estamos bromeando! En realidad, es nuestro clásico Triple Asado de Carnes con Arroz Hervido, un plato que hemos estado sirviendo aquí en el Barrio Chino de Manchester durante más de 40 años. Aunque, para ser justos, Haaland sí pidió el pato asado y la panceta crujiente. Así que, por divertido que suene, si pides “El Especial Haaland”, obtendrás exactamente lo que él ordenó — jaja. Nuestro personal está disfrutando de la broma, ¡así que ven y disfruta! Asamos más de 60 patos al día, todos marinados frescos el día anterior y asados el mismo día que se sirven. Es el mismo método que hemos utilizado durante más de 40 años, y todo se sirve con nuestra salsa de soya dulce casera, hecha completamente de hierbas naturales, especias y endulzantes."
Racha goleadora espectacular
Haaland está en una forma fenomenal, anotando 28 goles en solo 18 partidos para su club y país y los 14 goles en la Premier League en 11 juegos lo colocan en la cima de los rankings de la Bota de Oro. También se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar 50 goles en la Liga de Campeones en 49 juegos a principios de esta temporada - en comparación, al maestro argentino Lionel Messi le tomó 66 juegos lograr la misma hazaña. Comprensiblemente, Haaland se siente bien. El internacional noruego dijo: "Siento que esta es la mejor versión de mí mismo - nunca me he sentido mejor que ahora. Para mantenerme en forma, mantengo mi mente en el lugar correcto, me recupero bien, hago las cosas correctas en casa, como lo correcto, me conecto cuando tengo que hacerlo en el campo y cuando estoy en casa, me relajo tanto como sea posible para mantenerme equilibrado y en la zona."
- Getty
Las esperanzas de Haaland para el Mundial
Haaland está ahora de servicio internacional con Noruega, que puede asegurarse su lugar en el Mundial del próximo año con una victoria sobre Estonia el miércoles antes de enfrentarse a Italia el 16 de noviembre.