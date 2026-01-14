'¡Ha tenido sus oportunidades!' - A Marcus Rashford le han dicho brutalmente que sus días en el Manchester United han 'TERMINADO' independientemente de si el Barcelona decide no activar la opción de transferencia permanente
Rashford brilla cedido en el Barcelona
La narrativa en torno al futuro de Rashford ha dado otro giro tras el despido de Amorim en el United. Con la leyenda del club Carrick asumiendo el papel de entrenador por el resto de la temporada, se había especulado brevemente que la puerta podría quedar entreabierta para que Rashford regresara de su cesión en Cataluña e integrarse en la plantilla el próximo verano. Sin embargo, ese optimismo ha sido cerrado de golpe por Murphy, quien cree que el tiempo del delantero en Mánchester ha llegado a una conclusión definitiva.
Rashford está disfrutando de una nueva etapa con el líder de La Liga, el Barcelona, habiéndose unido a ellos el verano pasado en un préstamo de temporada completa. Recientemente obtuvo su primer trofeo en España, ayudando al equipo de Hansi Flick a derrotar al Real Madrid 3-2 en la final de la Supercopa de España. Sin embargo, a pesar de su resurgimiento en el extranjero, el sentimiento en casa es que su capítulo en el Teatro de los Sueños está cerrado, independientemente de quién esté a cargo.
- Getty Images Sport
Murphy emite un veredicto condenatorio sobre el regreso del United
Hablando con BoyleSports, Murphy no se anduvo con rodeos al evaluar la probabilidad de una reunión de Rashford con el United. El comentarista argumentó que el cambio de entrenador es irrelevante para la situación del delantero, citando una combinación de oportunidades agotadas y una relación fracturada con la afición como las principales razones para su afirmación.
"No creo que Michael Carrick, o quien sea que consigan para el trabajo, pueda influir en el club para cambiar su enfoque con Marcus Rashford," dijo Murphy. "Creo que ha tenido sus oportunidades y ocasiones. Además, la afición en general se ha vuelto un poco en su contra. Creo que está demasiado lejos. Incluso si no consigue el traslado al Barcelona, un movimiento a otro lugar le beneficiará."
Jugando con 'libertad' en España
Mientras su futuro sigue en el aire, las actuaciones de Rashford en el campo sugieren que se ha beneficiado del cambio de entorno. Murphy destacó el cambio visible en la actitud del jugador desde que cambió la Premier League por La Liga. El delantero ha contribuido con siete goles y 11 asistencias en 27 apariciones en todas las competiciones para los Blaugrana, redescubriendo la velocidad eléctrica y la carrera directa que una vez lo hicieron uno de los atacantes más temidos de Europa.
"Parece que está jugando con libertad," observó Murphy. "Incluso lo vi salir del banquillo contra el Real Madrid, y se veía tan afilado, expresándose y pareciendo un jugador diferente. Creo que sus días en el United han terminado, independientemente de quién esté al mando."
Esa aparición en la final de la Supercopa en Arabia Saudita vio a Rashford causar caos en los últimos minutos contra una defensa del Real Madrid cansada, un marcado contraste con la figura a menudo inhibida que se mostraba frustrada en Old Trafford durante su última temporada.
- Getty Images Sport
El factor Carrick y la postura del club
El nombramiento de Michael Carrick ha traído una sensación de calma al United, pero no indica un cambio en la estrategia de transferencias a largo plazo del club. Según se informa, la directiva está interesada en vender a Rashford de manera permanente este verano para recaudar fondos para una renovación del equipo. El club ha presupuestado su salida, viendo la opción de compra de £26 millones (€30m) en su acuerdo de préstamo como un precio justo.
Carrick, quien conoce bien a Rashford por su anterior etapa como entrenador en el club, tiene la tarea de estabilizar el equipo con el grupo actual de jugadores. El club busca avanzar hacia una unidad más joven y cohesiva, y los considerables salarios de Rashford y su historial de inconsistencia pueden no encajar en el nuevo modelo.
El único posible obstáculo para una salida permanente es la precaria situación financiera del Barcelona. Aunque los gigantes catalanes están encantados con el impacto de Rashford, los informes sugieren que son reacios a activar la opción completa de £26 millones. En su lugar, pueden buscar negociar una tarifa más baja o incluso un segundo préstamo con una cláusula de compra obligatoria para 2027.