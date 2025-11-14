'Ha llegado nuestra oportunidad' - Vinicius Jr dice a Brasil que 'entre en mentalidad de Copa del Mundo' mientras la estrella del Real Madrid explica cómo Carlo Ancelotti ha 'evolucionado' a la Seleção
Vinicius Jr marca el tono para el próximo Mundial
El vínculo entre Ancelotti y Brasil se ha convertido en una de las historias definitorias de la nueva era del equipo nacional. Cuando dejó Madrid en el verano, un año después de entregar otro título de la Liga de Campeones, pocos esperaban que su próximo trabajo fuera con la Selección. Pero para uno de los entrenadores más condecorados en la historia del fútbol, el atractivo de liderar Brasil era irresistible.
Después de seis partidos - tres victorias y dos empates - bajo el mando del entrenador, el equipo nacional se ha clasificado para el próximo Mundial y está apuntando a poner fin a una larga espera por la corona mundial, y Vinicius ha dado la aprobación más clara del italiano.
Cómo Ancelotti ha 'evolucionado' a Brasil
Hablando con los medios oficiales de CBF, antes de los partidos amistosos internacionales de Brasil contra Senegal y Túnez, dijo que finalmente están convirtiéndose en el equipo que necesitan ser: “Con Ancelotti, estamos evolucionando y construyendo una identidad de juego clara. Encontrar ese equilibrio antes del Mundial será crucial. Todos tenemos que entrar en la mentalidad del Mundial y entender que nuestra oportunidad ha llegado.”
Vinicius explicó la transformación en detalle señalando la renovada confianza que el entrenador ha inculcado dentro del equipo.
“Ha hecho lo mismo en todos los lugares a los que ha ido: inculcar confianza y sacar lo mejor de cada jugador en su posición ideal. Siempre dice que su sueño es hacer feliz al pueblo brasileño, devolver el fútbol alegre que nos define, y ganar el Mundial.
“Nos da calma y confianza. Nos recuerda que ya tenemos la pasión y la intensidad para vestir esta camiseta—y eso es lo más difícil. Solo necesitamos ganar para que su trabajo reciba el reconocimiento que merece.”
¿Formará parte Neymar del equipo de Brasil para el Mundial?
Las selecciones de Ancelotti también han reflejado un cambio hacia el mérito en lugar de la reputación. La condición física, la forma y el ajuste táctico han dictado las decisiones del equipo, incluso si eso significaba dejar temporalmente fuera a pesos pesados como Vinicius, Rodrygo o Neymar. Al mismo tiempo, Ancelotti ha ampliado el grupo de talentos, integrando nombres emergentes como Endrick y Vitor Roque mientras fomenta la competencia al insistir en que “alrededor de 70 jugadores” son capaces de llegar al equipo del Mundial.
A medida que Ancelotti construye un Brasil disciplinado y moderno, una pregunta monumental se cierne sobre el proyecto: ¿Será Neymar parte de ese equipo?
Su regreso al Santos se ha visto ensombrecido por repetidas lesiones en el muslo y la rodilla, incluyendo un problema en el recto femoral, su cuarto contratiempo desde su regreso. Aunque el jugador insiste en que su omisión de los equipos recientes es “técnica, no física”, persisten las dudas.
Sin embargo, el legendario delantero de Brasil, Ronaldo, es categórico: “Es un jugador clave. No tenemos otro Neymar. Si está en forma, Brasil será más fuerte, tan simple como eso. La gente no entiende lo difícil que es volver. Es un proceso gradual.”
Neymar continúa jugando partidos completos con el Santos y ha extendido su contrato hasta el final de 2025, con una opción hasta el Mundial. Sin embargo, el Brasil de Ancelotti ha aprendido a funcionar sin él.
Con Vinicius, Raphinha y Matheus Cunha liderando la línea delantera, la Seleção está equilibrada pero a veces carece de momentos de magia. Si Neymar los proporciona de nuevo decidirá su destino en el Mundial. Y será la mayor decisión de selección de Ancelotti hasta ahora.
Vinicius y Ancelotti apuntan a la gloria con Brasil
Si Brasil quiere competir por un sexto Mundial, el corazón de ese impulso será la relación entre Vinicius y Ancelotti. La evolución de Vinicius bajo Ancelotti es una de las historias de éxito del fútbol europeo con dos títulos de la Liga de Campeones, dos títulos de La Liga, Mejor Jugador de la Liga de Campeones 2023-24 y un favorito al Balón de Oro.
Ancelotti lo refinó de un extremo crudo a uno de los atacantes más decisivos del mundo, mejorando su definición, toma de decisiones y liderazgo. Esa dinámica se ha transferido sin problemas a Brasil. A medida que se acerca el Mundial 2026, Brasil se encuentra en una encrucijada. Durante 24 años, han perseguido una sexta estrella. Ahora, bajo un líder tranquilo y experimentado y con una superestrella que madura en su mejor momento, la creencia está regresando.