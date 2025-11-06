Getty Images Sport
'Ha llegado el momento de parar' - Santiago Giménez habla sobre su lesión y se prepara para estar un tiempo fuera del Milan
Giménez revela problemas de tobillo en medio de su sequía de goles con el Milan
Santiago Giménez rompió su silencio y reveló en redes sociales que ha estado lidiando con un problema en el tobillo durante semanas, una situación que finalmente lo ha obligado a quedarse fuera de acción. El delantero mexicano, que fue retirado durante la segunda mitad del partido contra el Atalanta y se perdió el choque del fin de semana pasado frente a la Roma, admitió que la lesión ha afectado significativamente su rendimiento reciente. Giménez confirmó que ahora se tomará un tiempo para someterse a tratamiento, aunque no especificó un plazo para su regreso.
Desde su llegada al AC Milan procedente del Feyenoord en enero de este año, Giménez no ha tenido un inicio ideal en San Siro. Ha marcado solo siete goles en 30 partidos, y esta temporada apenas ha convertido uno en 11 encuentros en todas las competiciones. A pesar de su baja efectividad frente al arco, el entrenador Massimiliano Allegri ha continuado defendiendo al atacante. "Santiago es una pieza fundamental de este equipo", dijo Allegri tras el partido contra la Juventus en septiembre. "Nos da estructura: la forma en que conecta el juego, retiene el balón y presiona desde el frente es vital. Los goles llegarán, pero lo que aporta va mucho más allá de las estadísticas".
El técnico agregó: "Giménez jugó muy bien hoy. Trabajó duro, creó espacios e incluso provocó un penal. Lo saqué pensando que [Rafael] Leao podría darnos una chispa diferente, pero Santi no merecía salir."
- Getty Images
Giménez declara: "Ha llegado el momento de parar"
En redes sociales, el exdelantero del Feyenoord escribió: "Durante varios meses he estado jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100% ni sentirme cómodo en el campo. Con determinación, seguí ayudando al equipo y jugando, pero el dolor fue en aumento: ha llegado el momento de parar. Ahora debo centrarme en mi recuperación y prepararme para volver lo antes posible. Dios tiene el control. ¡Gracias por su apoyo, nos vemos pronto!"
Milan sorprendido por el anuncio médico de Giménez
Dentro del AC Milan, sin embargo, la preocupación es menor. Desde su llegada al club tras un exigente verano con México en la Copa Oro, el delantero de 24 años ha tenido dificultades para alcanzar su mejor forma, reflejada en su rendimiento modesto: apenas un gol en la Coppa Italia hasta el momento.
Aun así, surgen preguntas. No es habitual que un jugador anuncie personalmente una lesión significativa y su suspensión antes de que el club emita un comunicado oficial, y esto parece contradecir el enfoque generalmente cauteloso del entrenador Massimiliano Allegri en la gestión de los jugadores. Además, el momento elegido genera atención: el Milan está entrando en una fase decisiva de partidos para asegurar su posición en la liga y prepararse para la Supercopa de Italia en diciembre.
- Getty Images
Milan analiza alternativas para enero
Con la ventana de fichajes de enero acercándose, la ausencia de Santiago Giménez podría reavivar las discusiones sobre reforzar el ataque. La dirección del AC Milan permanece atenta a las oportunidades del mercado; irónicamente, solo meses después de que el delantero fuera vinculado a un posible intercambio con la Roma.
El entrenador Massimiliano Allegri ha utilizado a Rafael Leao como delantero centro junto a Giménez, pero la baja del mexicano podría llevar al Milan a considerar alternativas en la próxima ventana de transferencias. Según los informes, el club estaría monitoreando al delantero del Manchester United fuera de favor, Joshua Zirkzee, mientras que un posible intercambio con Artem Dovbyk de la Roma es otra opción.
Sin embargo, Giménez no parece tener intención de abandonar el Milan apenas un año después de unirse al club, reafirmando su deseo de dejar huella en San Siro. “Como delantero, tienes que marcar goles. En los últimos partidos he tenido oportunidades, pero el balón simplemente no entraba. Lo importante es que entre uno para que los otros puedan seguir," dijo en enero.
Agregó: “De niño soñaba con jugar en el AC Milan. Estoy en mi equipo soñado y quiero cumplir mis sueños vistiendo esta camiseta. Nunca pensé en irme.”
