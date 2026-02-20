Greg Garza destaca el crecimiento de la MLS, la rivalidad con Liga MX y el impacto del Mundial 2026

El exdefensor estadounidense Greg Garza, actual embajador de la Major League Soccer, visitó la Ciudad de México para dialogar con los medios sobre el presente del fútbol en Norteamérica. Con experiencia en México, Europa y Estados Unidos, el exjugador ofreció una perspectiva única sobre la evolución del deporte en la región.
Durante su visita, GOAL tuvo la oportunidad de conversar con Garza sobre el crecimiento de la MLS, la histórica rivalidad con la Liga MX, el surgimiento de nuevas figuras como Gilberto Mora y las expectativas rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.