¡Gran impulso para el Bayern Múnich! Jamal Musiala regresa a los entrenamientos del primer equipo tras seis meses fuera por una fractura de peroné

El progreso de Musiala se produce mientras el Bayern comienza a despejar una lista de lesiones abarrotada. Alphonso Davies hizo un regreso emocional en la reciente victoria de la Liga de Campeones sobre el Sporting de Lisboa, nueve meses después de lesionarse la rodilla mientras estaba de servicio internacional con Canadá. Hiroki Ito también se ha reincorporado al equipo tras una larga ausencia, dejando a Musiala como el último gran ausente, trabajando en su regreso. El regreso de Davies fue particularmente simbólico, recibido con una ovación de pie por parte de la multitud del Allianz Arena.

El capitán del Bayern, Joshua Kimmich, ofreció una rara visión de las demandas psicológicas de las lesiones a largo plazo, admitiendo que no estaba seguro de haber podido mostrar la misma determinación que Davies durante una ausencia tan prolongada.

"La forma en que lo experimenté, cómo pasó por la rehabilitación, eso es ejemplar. Yo no lo habría manejado así con esa energía", dijo Kimmich.

"También siempre intentó estar cerca del equipo", continuó Kimmich. "Ha estado con nosotros en el vestuario durante meses, viene a los juegos, entra al vestuario junto con Jamal, enciende la música, intenta crear un buen ambiente. Eso no es algo que se dé por sentado."

El portero Manuel Neuer también elogió a Davies: "Es naturalmente una época difícil. Lo sé porque también he tenido lesiones graves y creo que para él ahora es muy importante que se mantenga tranquilo y aprecie esta alegría de jugar al fútbol y que esté con nosotros en el equipo. Obviamente, también esperamos que permanezca sano, pero lo hizo de manera excelente, incluso durante ese tiempo."