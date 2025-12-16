¡Gran impulso para el Bayern Múnich! Jamal Musiala regresa a los entrenamientos del primer equipo tras seis meses fuera por una fractura de peroné
Un largo camino de regreso finalmente llega al campo
Musiala se sometió a una cirugía exitosa por una fractura de fíbula y un tobillo dislocado después de ser retirado en camilla durante el choque de cuartos de final de Bayern con el Paris Saint-Germain. Bayern ha sido meticuloso, asegurando que cada fase de la recuperación de Musiala se completara antes de que comenzara la siguiente, sin tomar atajos. Su aparición en la sesión de entrenamiento del martes marcó el primer signo visible de que su regreso es tangible, después de meses de fisioterapia controlada, trabajo de fortalecimiento y un progreso cuidadosamente monitoreado a puerta cerrada. Notablemente, la temporada del Bayern no se ha estancado a pesar de la ausencia de uno de los atacantes jóvenes más talentosos de Europa. El equipo de Vincent Kompany ha perdido solo una vez en todas las competiciones, impulsado por una delantera eléctrica que ha visto a Harry Kane liderar, apoyado por Luis Díaz, Michael Olise y Serge Gnabry. El prospecto adolescente Lennart Karl también ha impresionado, subrayando la profundidad que Bayern posee actualmente en áreas atacantes. Esa forma ha permitido al club adoptar un enfoque cauteloso con Musiala. Con una ventaja saludable en la cima de la Bundesliga, no ha habido tentación de apresurar su regreso.
Kompany expone el plan
Vincent Kompany ha sido transparente sobre la línea de tiempo, enfatizando la paciencia por encima de todo. Hablando antes del empate 2-2 del Bayern contra Mainz el fin de semana, el belga confirmó que Musiala está acercándose a reincorporarse al equipo para el día del partido.
"Jamal está cerca", dijo. "Esperemos que la próxima semana. Pero quiero ser muy claro: cero presión sobre Jamal y el departamento médico. Con suerte, él podría participar en algunas sesiones de entrenamiento antes de Navidad. Eso simplemente se sentiría bien, para el equipo y para él. Y luego sus primeros minutos en el campo deberían seguir en enero. Ese sería un plan ideal para nosotros".
Refuerzos que regresan en el momento adecuado
El progreso de Musiala se produce mientras el Bayern comienza a despejar una lista de lesiones abarrotada. Alphonso Davies hizo un regreso emocional en la reciente victoria de la Liga de Campeones sobre el Sporting de Lisboa, nueve meses después de lesionarse la rodilla mientras estaba de servicio internacional con Canadá. Hiroki Ito también se ha reincorporado al equipo tras una larga ausencia, dejando a Musiala como el último gran ausente, trabajando en su regreso. El regreso de Davies fue particularmente simbólico, recibido con una ovación de pie por parte de la multitud del Allianz Arena.
El capitán del Bayern, Joshua Kimmich, ofreció una rara visión de las demandas psicológicas de las lesiones a largo plazo, admitiendo que no estaba seguro de haber podido mostrar la misma determinación que Davies durante una ausencia tan prolongada.
"La forma en que lo experimenté, cómo pasó por la rehabilitación, eso es ejemplar. Yo no lo habría manejado así con esa energía", dijo Kimmich.
"También siempre intentó estar cerca del equipo", continuó Kimmich. "Ha estado con nosotros en el vestuario durante meses, viene a los juegos, entra al vestuario junto con Jamal, enciende la música, intenta crear un buen ambiente. Eso no es algo que se dé por sentado."
El portero Manuel Neuer también elogió a Davies: "Es naturalmente una época difícil. Lo sé porque también he tenido lesiones graves y creo que para él ahora es muy importante que se mantenga tranquilo y aprecie esta alegría de jugar al fútbol y que esté con nosotros en el equipo. Obviamente, también esperamos que permanezca sano, pero lo hizo de manera excelente, incluso durante ese tiempo."
¿Qué sigue?
Bayern está bien posicionado para reintroducir a Musiala sin comprometer los resultados. Es poco probable que participe cuando el equipo de Kompany cierre su calendario de 2025 con un partido de la Bundesliga contra Heidenheim como visitante el domingo.