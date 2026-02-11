¡Golpe para el Arsenal! Beth Mead, una de las dos grandes ausentes en el crucial partido de eliminatoria de la Liga de Campeones, a solo unas semanas del inicio de la campaña de clasificación para la Copa del Mundo de las Lionesses.

Los aficionados del Arsenal esperarán que la explicación de Slegers sobre la ausencia de Mead se deba a una lesión que se pueda controlar, en lugar de a un problema más grave. Los Gunners tienen por delante algunos partidos importantes a medida que se acerca el final de la temporada, empezando por esta eliminatoria de la Liga de Campeones, en la que los actuales campeones de Europa buscan asegurar su plaza en los cuartos de final.

Sin embargo, en las próximas semanas Mead tendrá la oportunidad de descansar lo necesario para controlar el dolor en la espinilla. El Arsenal es el gran favorito en esta eliminatoria contra el Leuven y, si consigue una cómoda victoria en Bélgica, como la que logró por 3-0 contra este mismo rival en la fase de liga en diciembre, Mead no será necesaria en el partido de vuelta si es mejor que descanse.

Las Gunners también tienen un partido de la FA Cup contra el Bristol City, de segunda división, a finales de este mes, que se espera que ganen cómodamente, y luego llega el parón internacional. La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, esperará que Mead esté disponible cuando llegue ese momento, ya que las Lionesses comenzarán su campaña de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 a principios del mes que viene. Primero viajarán a Turquía para enfrentarse a Ucrania, antes de que Islandia visite el City Ground del Nottingham Forest el 7 de marzo.