Mientras la incertidumbre rodea el reclutamiento, las ambiciones en el campo de Al-Nassr continúan siendo impulsadas por Ronaldo. A los 40 años, el delantero portugués sigue siendo el punto focal del equipo, con 11 goles y dos asistencias en solo 12 apariciones esta temporada. Su impacto va más allá de las estadísticas, estableciendo estándares dentro del equipo. El compañero de equipo Mohamed Simakan habló abiertamente sobre el efecto de compartir un vestuario con una de las figuras más reconocibles del fútbol. El defensor destacó la disciplina y liderazgo implacables de Ronaldo, describiendo las lecciones diarias que recibe del cinco veces ganador del Balón de Oro. Esa influencia se ha convertido en central para la identidad de Al-Nassr, con los jugadores más jóvenes obligados a igualar su profesionalismo.

"Si alguien me hubiera dicho al comienzo de mi carrera: '¿Jugarás con Cristiano Ronaldo?' Habría dicho: '¡Eso es imposible! No somos de la misma edad.' Cuando comencé, él estaba al final de su carrera," admitió Simakan.

"No te voy a mentir, lo que me aporta en términos de disciplina, trabajo y liderazgo es increíble. Cristiano me da muchos consejos."

El contrato de Ronaldo se extiende hasta el verano de 2027, sin embargo, continúa la especulación de que su carrera podría prolongarse aún más. Con el simbólico hito de 1,000 goles en su carrera aún al alcance, y con ambiciones a largo plazo que incluyen la posibilidad de compartir cancha con su hijo mayor, la idea de que Ronaldo juegue hasta mediados de sus 40 ya no parece irrealista.