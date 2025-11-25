AFP
El gol de último minuto de Jude Bellingham mantiene al Elche irritado y desata críticas al árbitro
El Real Madrid empata con el Elche tras un polémico gol de Bellingham
El Real Madrid vivió otra noche frustrante en el Estadio Manuel Martínez Valero este domingo, al empatar 2-2 frente a un Elche recién ascendido pero valiente. El resultado extendió su racha sin victorias en todas las competencias a tres partidos.
Tras un primer tiempo sin goles, el capitán ilicitano y ex canterano del Madrid, Aleix Febas, abrió el marcador apenas ocho minutos después de la reanudación, culminando una brillante jugada colectiva que desarmó a los merengues. Dean Huijsen igualó las acciones al 78', firmando su primer gol con la camiseta blanca. Pero el equipo de Sarabia no se achicó: el suplente Álvaro Rodríguez —otro producto de La Fábrica que ya ha disputado varios encuentros con el Madrid— anotó un gran gol individual seis minutos después para devolverle la ventaja al Elche.
El drama no terminó ahí. En el minuto 87, Jude Bellingham volvió a empatar el duelo, aunque su gol vino acompañado de polémica. Los jugadores del Elche protestaron airadamente una acción previa en la que Vinicius Junior chocó con el portero Iñaki Peña, quien terminó con la nariz ensangrentada.
Las quejas cayeron en saco roto. El gol fue validado y el partido terminó nivelado, dejando al entrenador local visiblemente molesto.
“Es una falta clarísima. No es una acción normal del juego. Para eso está el VAR. Le pega al portero y hasta le saca sangre, es evidente”, reclamó Sarabia. “Es de reconocer que Iñaki dijera que era una jugada normal, pero realmente no lo fue. Es falta”.
“No estoy nada contento con el resultado, sobre todo por cómo se dieron los momentos decisivos del partido. La falta de Vinicius en el 2-2 es clarísima. Iñaki no vio la jugada, pero no fue una acción normal, fue una falta. Da rabia tener que perder tiempo en esto, pero cuando te pones dos veces por delante y sientes que hubo factores que influyeron en el resultado final, te enfada”.
- AFP
Sarabia lleva su enfado a redes sociales
Sarabia acudió a su cuenta oficial de X para mostrar su descontento con el controvertido arbitraje del fin de semana. “Mis disculpas a quienes toman las decisiones, pero desde hace más de 25 años la ‘voluntariedad/intencionalidad’ dejó de existir en el reglamento (salvo en las manos). Por lo tanto, que una acción sea ‘fortuita’ no es un argumento válido para determinar si hay infracción o no”, escribió.
Xabi Alonso analiza el preocupante momento del Real Madrid
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, habló ante los medios tras el partido y aseguró que el equipo no está en crisis. “No nos hemos desmoronado”, dijo. “Esto es fútbol. Después de una buena racha, ahora estamos obteniendo resultados que no son los que queríamos. Pero seguimos teniendo claro lo que buscamos y debemos seguir adelante”.
“Obviamente no estamos contentos, porque siempre queremos ganar y cuando no lo logramos, es imposible estar satisfechos. Aún quedan muchos partidos antes de que termine el año y tenemos que pensar ya en el siguiente, analizando lo que hemos hecho hoy”.
Alonso destacó la actitud del equipo: “Nunca nos rindimos. Seguimos compitiendo. Sabemos que cada partido tiene su propio contexto. El resultado podría haber sido mejor, somos conscientes de ello y somos autocríticos. Pero la dirección es la correcta, el espíritu es bueno y tenemos que responder ante la adversidad. Esto es el Real Madrid, y cada resultado negativo trae críticas con las que debemos convivir. Queremos mejorar. El equipo nunca bajó los brazos”.
También habló de la cohesión interna: “La conexión está creciendo porque tenemos más tiempo juntos, interactuamos más y nos vamos conociendo mejor. Estamos todos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Celebramos las victorias y sufrimos, como nos tocó hoy, y es lógico que no estemos contentos cuando no llega el resultado deseado. La conexión es buena, el día a día es positivo. Ahora necesitamos darle la vuelta a este momento, y tenemos la oportunidad de hacerlo empezando en Atenas”.
- AFP
Olympiacos y Girona son los próximos rivales del Real Madrid
Pese a sus recientes dificultades, el Madrid mantiene un punto de ventaja sobre el Barcelona en LaLiga y se encuentra bien posicionado para asegurar un lugar entre los ocho mejores de la Champions League. El miércoles viajará a Grecia para enfrentar al Olympiacos, campeón local, en la máxima competición de clubes de Europa, antes de visitar al Girona este fin de semana en otro exigente duelo liguero.
