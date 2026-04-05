Giro inesperado... El Real Madrid descarta el fichaje a coste cero

El Real Madrid ha decidido descartar un fichaje defensivo gratuito que se plantearía durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Según la web Fichajes, el Real Madrid no tiene intención de fichar a Ibrahima Konaté, estrella del Liverpool.

El contrato de Konaté con el Liverpool expira en el verano de 2026, y su nombre se ha relacionado en numerosas ocasiones con el refuerzo de la defensa del Real Madrid.

El sitio web español ha explicado que el Real Madrid ha decidido descartar el fichaje de Konaté porque no desea entrar en grandes pujas económicas.

La política actual del Real Madrid se centra en inversiones calculadas y en evitar fichajes que puedan poner en peligro su estabilidad financiera.