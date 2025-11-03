AFP
Gian Piero Gasperini emite una actualización preocupante sobre Paulo Dybala después de que el internacional argentino sufriera una lesión en el muslo tras fallar un penal
Dybala falla un penalti
Después de que los líderes de la liga, Napoli, empataran 0-0 contra el Como de Cesc Fàbregas, Roma, que había acumulado 21 puntos antes del partido contra el Milan, tuvo una gran oportunidad de subir a la cima de la Serie A. Strahinja Pavlovic anotó el único gol del partido en el minuto 39, ayudando a Max Allegri a superar a su homólogo italiano durante la primera mitad, a pesar de que la Roma fue la parte más dominante entre los dos. Al final, Paulo Dybala tuvo la oportunidad de convertir desde el punto de penalti, pero su disparo fue detenido por el guardameta del Milan, Mike Maignan, y el argentino sufrió una lesión en el muslo en el proceso.
Gasperini arroja luz sobre la lesión de Dybala
El escenario fue suficiente para asumir que Dybala había sufrido un golpe fuerte, pero el alcance de su lesión aún no se ha revelado. Gian Piero Gasperini dijo: "Lo peor de todo en el penal es que Dybala se lesionó. Ahora necesitamos ver cuánto tiempo estará fuera, ciertamente hasta después de la pausa por el parón internacional. Esta es la mayor pérdida de la noche".
Notablemente, este fue el primer penalti fallado por Dybala con la camiseta de la Roma. La última vez que el argentino falló desde el punto en un partido oficial se remonta a sus días en la Juventus, ya que falló contra Salernitana el 30 de noviembre de 2021, hace casi cuatro años.
Gasperini lamenta la definición pero elogia al equipo
El entrenador italiano una vez más criticó la capacidad de su equipo en la definición frente al gol. Sin embargo, sintió que la calidad del fútbol había mejorado.
Afirmó: "Creamos muchas oportunidades, este es el enfoque que quiero adoptar, y cuando te vas de estos partidos con las manos vacías hay mucho arrepentimiento, pero también confianza en que estamos en el camino correcto. Creo que hoy dimos un paso adelante en calidad en todo excepto en la finalización. Nuestra primera mitad fue excelente, con un carácter fuerte para dominar a un equipo fuerte en su propio terreno. Sufrimos un poco después de su gol y al inicio de la segunda mitad, pero luego volvimos a presionar. Estoy luchando por encontrar aspectos negativos en la actuación. Naturalmente, estamos enfadados y tenemos remordimientos por la derrota, pero desafortunadamente en el fútbol puedes perder oportunidades por centímetros, sigo contento con el desempeño en general.
"Este equipo tiene espíritu, puede jugar buen fútbol, ciertamente hemos pagado un precio en estos últimos meses por no convertir cuatro de cada cinco penales, lo cual es mucho entre la Serie A y la Europa League. Lo otro que necesitamos mejorar es que veo a muchos grandes clubes avanzando y todavía logran conseguir un gol de alguna manera, incluso de forma caótica. Creo que eso es lo que nos falta, cuando dominas un partido en este grado, necesitas llevarte el resultado a casa."
La definición de Roma y los próximos partidos.
Roma se encuentra en cuarto lugar en la tabla de la Serie A y cuenta con la misma cantidad de puntos que Inter y Milan, pero tienen el menor número de goles anotados entre los 10 equipos principales en la tabla, con solo 10. Aunque tienen el mejor registro defensivo en la liga, habiendo concedido solo cinco goles, la falta de eficacia en el ataque les ha costado. Anteriormente, Gasperini había estado furioso con el enfoque lento de su equipo en el tercio atacante, y ahora con la lesión de Dybala, tiene otro rompecabezas que resolver. El argentino es una pieza vital en su sistema y perder sus servicios contra Rangers (6 de noviembre) en la Europa League, donde su equipo está desesperado por una victoria tras haber ganado solo una vez en tres partidos, y contra Udinese (9 de noviembre) en la liga, que tiene seis puntos menos que ellos, es un gran golpe para los Giallorossi.
