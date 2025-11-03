Gian Piero Gasperini emite una actualización preocupante sobre Paulo Dybala después de que el internacional argentino sufriera una lesión en el muslo tras fallar un penal

El entrenador italiano una vez más criticó la capacidad de su equipo en la definición frente al gol. Sin embargo, sintió que la calidad del fútbol había mejorado.

Afirmó: "Creamos muchas oportunidades, este es el enfoque que quiero adoptar, y cuando te vas de estos partidos con las manos vacías hay mucho arrepentimiento, pero también confianza en que estamos en el camino correcto. Creo que hoy dimos un paso adelante en calidad en todo excepto en la finalización. Nuestra primera mitad fue excelente, con un carácter fuerte para dominar a un equipo fuerte en su propio terreno. Sufrimos un poco después de su gol y al inicio de la segunda mitad, pero luego volvimos a presionar. Estoy luchando por encontrar aspectos negativos en la actuación. Naturalmente, estamos enfadados y tenemos remordimientos por la derrota, pero desafortunadamente en el fútbol puedes perder oportunidades por centímetros, sigo contento con el desempeño en general.

"Este equipo tiene espíritu, puede jugar buen fútbol, ciertamente hemos pagado un precio en estos últimos meses por no convertir cuatro de cada cinco penales, lo cual es mucho entre la Serie A y la Europa League. Lo otro que necesitamos mejorar es que veo a muchos grandes clubes avanzando y todavía logran conseguir un gol de alguna manera, incluso de forma caótica. Creo que eso es lo que nos falta, cuando dominas un partido en este grado, necesitas llevarte el resultado a casa."