Germán Berterame frena rumores con Inter Miami y Lionel Messi mientras se acerca a un fichaje de 15 millones de dólares

Diversos reportes en América del Norte y del Sur señalan que el Inter Miami estaría dispuesto a activar la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares incluida en el contrato de Germán Berterame. Además, se ha confirmado que las conversaciones entre las partes ya están en marcha.

El director deportivo de Monterrey, José Antonio Noriega, reconoció el interés del club de la MLS y admitió que la propuesta resulta atractiva para todos los involucrados.

“Puedo confirmar que ha habido un acercamiento y una oferta que es interesante para Berterame. Le interesa a Germán y también podría ser conveniente para nosotros. Si determinamos que la propuesta es adecuada y que Germán sale del club, haremos todo lo posible y ya estamos trabajando en su reemplazo”, declaró.