Gerardo "Tata" Martino regresa a Atlanta United con contrato de dos años
Un rostro familiar regresa
El entrenador de 62 años, Gerardo “Tata” Martino, reemplaza a Ronny Deila, cuya gestión terminó tras un 14º puesto en la Conferencia Este esta temporada, con apenas 28 puntos, a pesar de contar con la tercera nómina más alta de la MLS, valuada en 28,5 millones de dólares.
Martino también se reencontrará con Miguel Almirón, una de sus estrellas durante su primera etapa en Atlanta, quien volvió al club el año pasado tras una temporada con el Newcastle United.
“Quiero agradecer a Arthur y Chris por darme la oportunidad de regresar al club y a una ciudad donde tenemos recuerdos maravillosos y mantenemos grandes relaciones”, declaró Martino en un comunicado. “Este es un proyecto distinto al de mi primera etapa con el equipo; sin embargo, con el respaldo de la propiedad y la colaboración de los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club, nuestro objetivo siempre será formar un equipo ganador, que haga sentir orgullosos a nuestros aficionados y los represente de la mejor manera cada vez que visiten el Mercedes-Benz Stadium.”
Un ganador comprobado
El propietario de Atlanta United, Arthur Blank, destacó que la decisión de traer de vuelta a Martino no busca recrear el pasado, sino construir una nueva base con el club.
"Tata es un entrenador excepcional que ha establecido un estándar de excelencia dentro de nuestro club", afirmó Blank. "Esto no se trata de revivir el pasado, sino de sentar las bases para el futuro."
La carrera de Martino abarca más de 25 años e incluye 11 trofeos con clubes y selecciones nacionales, desde Barcelona y Newell’s Old Boys hasta Argentina, Paraguay y México.
Éxito reciente en Miami
Antes de regresar a Atlanta, Martino dirigió al Inter Miami durante la primera etapa de Lionel Messi, capturando la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024. Su profundo conocimiento de la MLS y su identidad táctica lo convirtieron en la opción principal para la directiva de Atlanta.
Reconstruyendo las cinco franjas
Durante su primera etapa, Atlanta United bajo Martino registró 42 victorias, 20 derrotas y 16 empates, estableciendo récords del club en puntos (124), goles (140) y diferencia de goles (+56).
Ahora, con un núcleo de Jugadores Designados formado por Emmanuel Latte Lath, Alexey Miranchuk y Miguel Almirón, Martino enfrenta el desafío de revivir la competitividad de los Five Stripes de cara a la temporada 2026.
