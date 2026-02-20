Gavi da un gran paso hacia su regreso al Barcelona, lo que supone un gran impulso para Hansi Flick, mientras se recrudece la lucha por el título de La Liga con el Real Madrid

Flick ha sido muy claro sobre la importancia de Gavi para su proyecto, pero se mantiene firme en su negativa a arriesgar la forma física del joven. El entrenador alemán cree que, aunque el jugador tiene ganas, hay que seguir al pie de la letra el protocolo médico para garantizar que siga siendo un fijo en el equipo durante muchos años.

El cuerpo técnico ha señalado que la transición del entrenamiento en grupo a la forma física necesaria para disputar un partido de 90 minutos es un obstáculo importante que requiere tiempo y paciencia. Están observando cómo reacciona su rodilla al cambio de ritmo, al contacto y a los movimientos multidireccionales inherentes a las sesiones competitivas antes de tomar una decisión definitiva sobre su inclusión en la plantilla.

Además, el equipo médico del club ha destacado que Gavi está cumpliendo con el calendario previsto según el pronóstico original tras su operación en septiembre. La semana que viene se cumplen cinco meses desde la operación, plazo que los expertos estimaron inicialmente para su regreso a los entrenamientos completos.

Ahora la atención se centra en desarrollar su capacidad aeróbica y su agilidad junto a los compañeros que han liderado la carga en su ausencia. El cuerpo técnico está encantado con su progreso, pero insiste en que solo le darán luz verde para formar parte de la plantilla el día del partido cuando pueda completar sesiones completas de alta intensidad sin sufrir ninguna reacción adversa.