Gavi da un gran paso hacia su regreso al Barcelona, lo que supone un gran impulso para Hansi Flick, mientras se recrudece la lucha por el título de La Liga con el Real Madrid
El motor del mediocampo vuelve al redil
El Barcelona ha recibido un gran impulso en su búsqueda de títulos, ya que el centrocampista Gavi finalmente ha regresado a los entrenamientos con el grupo. Según Marca, el jugador de 21 años fue recibido con el tradicional «túnel de palmadas» por parte de sus compañeros el viernes por la mañana, lo que supone un hito emocional y físico significativo en un proceso de recuperación que ha puesto a prueba su determinación. Tras meses de agotador trabajo individual a puerta cerrada, ver al internacional español de vuelta en la plantilla del primer equipo supone un oportuno estímulo para el entrenador Flick.
Este avance significa que Gavi ha entrado en la recta final de un viaje que comenzó con una gran decepción. Aunque ya se le había visto realizando ejercicios ligeros y trabajo individual con el balón, la sesión del viernes supuso su primera integración en el trabajo táctico colectivo desde su operación. Para Flick, contar con un activo tan combativo y talentoso a punto de volver a la competición es como un «fichaje» de talla mundial que ayudará al Barça a alcanzar sus ambiciones nacionales y europeas.
Un enfoque cauteloso hacia una recuperación completa
A pesar del entusiasmo que ha suscitado el regreso de Gavi a los entrenamientos, el Barça mantiene una política de extrema cautela. Tras una intervención médica de esta magnitud, el equipo médico y el cuerpo técnico no están dispuestos a fijar una fecha definitiva para su regreso a la competición. Según se informa, Flick insiste en que no hay que precipitarse con el centrocampista, ya que la prioridad sigue siendo su salud a largo plazo y no el impacto inmediato a corto plazo.
El club entiende que la intensidad de La Liga y la Champions League requiere que Gavi esté al 100 % antes de volver a someterse al rigor de la competición. Existe un esfuerzo colectivo dentro de la jerarquía para proteger al jugador de cualquier presión innecesaria. Tras haber sufrido importantes contratiempos en el pasado, el aspecto psicológico de su regreso se está gestionando con el mismo cuidado que el fisiológico.
El consenso entre el personal es que su evolución en los próximos días dictará los siguientes pasos, centrándose en evitar cualquier posible recaída.
Flick y su equipo predican la paciencia.
Flick ha sido muy claro sobre la importancia de Gavi para su proyecto, pero se mantiene firme en su negativa a arriesgar la forma física del joven. El entrenador alemán cree que, aunque el jugador tiene ganas, hay que seguir al pie de la letra el protocolo médico para garantizar que siga siendo un fijo en el equipo durante muchos años.
El cuerpo técnico ha señalado que la transición del entrenamiento en grupo a la forma física necesaria para disputar un partido de 90 minutos es un obstáculo importante que requiere tiempo y paciencia. Están observando cómo reacciona su rodilla al cambio de ritmo, al contacto y a los movimientos multidireccionales inherentes a las sesiones competitivas antes de tomar una decisión definitiva sobre su inclusión en la plantilla.
Además, el equipo médico del club ha destacado que Gavi está cumpliendo con el calendario previsto según el pronóstico original tras su operación en septiembre. La semana que viene se cumplen cinco meses desde la operación, plazo que los expertos estimaron inicialmente para su regreso a los entrenamientos completos.
Ahora la atención se centra en desarrollar su capacidad aeróbica y su agilidad junto a los compañeros que han liderado la carga en su ausencia. El cuerpo técnico está encantado con su progreso, pero insiste en que solo le darán luz verde para formar parte de la plantilla el día del partido cuando pueda completar sesiones completas de alta intensidad sin sufrir ninguna reacción adversa.
Entrenamiento integrado y la carrera por el título
El momento del regreso de Gavi no podría ser mejor para el Barcelona, que se encuentra inmerso en una reñida lucha por el título con su archirrival, el Real Madrid. Su tenacidad y su capacidad para recuperar balones ofrecen a Flick un perfil único dentro de la plantilla actual. Más allá del impacto inmediato en el terreno de juego, el regreso de Gavi coincide con un periodo de estabilidad para el núcleo juvenil del club. Los informes sugieren que el club también está trabajando en la renovación del contrato de otro joven, Marc Bernal, por lo que el mensaje del Barcelona es claro: el futuro se está construyendo en torno a las joyas más brillantes de La Masía. La integración de Gavi en el sistema táctico será la prioridad durante el próximo mes.
Es poco probable que Gavi juegue cuando el Barça se enfrente al Levante en La Liga el domingo. Sin embargo, podría estar disponible para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones a mediados de marzo.
